Dopo l’infortunio rimediato contro il Parma, Ismajli si è sottoposto a degli esami strumentali: ecco l’entità del problema

Il Torino perde Ardian Ismajli. Il difensore albanese, infatti, è uscito per infortunio al minuto 77 della sfida persa contro il Parma lo scorso lunedì, facendo preoccupare tutti. L’ex Empoli si era già infatti fermato a inizio stagione a causa di un problema muscolare, e lo stesso dovrà fare adesso. Oggi, infatti, il numero 44 si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione parziale del muscolo semitendinoso della coscia destra. I tempi di recupero non sono definiti, ma sicuramente il centrale salterà la sfida contro la Lazio e tornerà dopo la sosta per le nazionali.

Il comunicato

Il comunicato del club recita: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il calciatore Ardían Ismajli hanno evidenziato una distrazione parziale del muscolo semitendinoso della coscia destra. L’infortunio del difensore verrà rivalutato nei prossimi giorni”.