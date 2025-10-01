Toro.it

Dopo l’infortunio rimediato contro il Parma, Ismajli si è sottoposto a degli esami strumentali: ecco l’entità del problema

Il Torino perde Ardian Ismajli. Il difensore albanese, infatti, è uscito per infortunio al minuto 77 della sfida persa contro il Parma lo scorso lunedì, facendo preoccupare tutti. L’ex Empoli si era già infatti fermato a inizio stagione a causa di un problema muscolare, e lo stesso dovrà fare adesso. Oggi, infatti, il numero 44 si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione parziale del muscolo semitendinoso della coscia destra. I tempi di recupero non sono definiti, ma sicuramente il centrale salterà la sfida contro la Lazio e tornerà dopo la sosta per le nazionali.

Il comunicato

Il comunicato del club recita: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il calciatore Ardían Ismajli hanno evidenziato una distrazione parziale del muscolo semitendinoso della coscia destra. L’infortunio del difensore verrà rivalutato nei prossimi giorni”.

Ardian Ismajli of Torino FC in action during the Coppa Italia football match between Torino FC and Pisa SC.

TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 01-10-2025

Iscriviti
Notificami
4 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
casToro
casToro
1 ora fa

Piove sul bagnato, come al solito la nostra dose di sfiga è iniziata.
A gennaio ci serviranno 7/8 rimpiazzi se andiamo avanti cosi.

LeovegildoJunior
LeovegildoJunior
1 ora fa

eheh e addio alla difesa a tre, adesso Baroni cosa si inventerà? Zapata stopper? Sempre che sia ancora l’allenatore…

Fabio (febius6)
Fabio (febius6)
1 ora fa

Che sfortuna…però dai…mi sembra che sia tipo il suo primo, massimo secondo infortunio in carriera…quindi ci può stare…non si dica che l’effecì compra giocatori rotti perché non è vero…vale anche per Anjorin ovviamente…

Baroni già a rischio: chi sono gli allenatori al momento senza squadra