Dopo l’infortunio rimediato contro il Parma, Ismajli si è sottoposto a degli esami strumentali: ecco l’entità del problema
Il Torino perde Ardian Ismajli. Il difensore albanese, infatti, è uscito per infortunio al minuto 77 della sfida persa contro il Parma lo scorso lunedì, facendo preoccupare tutti. L’ex Empoli si era già infatti fermato a inizio stagione a causa di un problema muscolare, e lo stesso dovrà fare adesso. Oggi, infatti, il numero 44 si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione parziale del muscolo semitendinoso della coscia destra. I tempi di recupero non sono definiti, ma sicuramente il centrale salterà la sfida contro la Lazio e tornerà dopo la sosta per le nazionali.
Il comunicato
Il comunicato del club recita: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il calciatore Ardían Ismajli hanno evidenziato una distrazione parziale del muscolo semitendinoso della coscia destra. L’infortunio del difensore verrà rivalutato nei prossimi giorni”.
Piove sul bagnato, come al solito la nostra dose di sfiga è iniziata.
A gennaio ci serviranno 7/8 rimpiazzi se andiamo avanti cosi.
eheh e addio alla difesa a tre, adesso Baroni cosa si inventerà? Zapata stopper? Sempre che sia ancora l’allenatore…
Che sfortuna…però dai…mi sembra che sia tipo il suo primo, massimo secondo infortunio in carriera…quindi ci può stare…non si dica che l’effecì compra giocatori rotti perché non è vero…vale anche per Anjorin ovviamente…