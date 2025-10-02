Il Torino perde Ismajli a causa di un problema muscolare, ed è di nuovo emergenza in difesa per Marco Baroni

Distrazione parziale del muscolo semitendinoso della coscia destra, con tempi di recupero non definiti ma condizioni da valutare di giorno in giorno: in poche parole, ci si rivede dopo la sosta. Questo l’esito degli esami a cui si è sottoposto Ardian Ismajli dopo l’infortunio rimediato contro il Parma, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso per un paio di giorni. L’albanese sarà sicuramente out per la sfida dell’Olimpico contro la Lazio, e la speranza di tutti è che possa già esserci alla ripresa dopo la pausa per le nazionali. La sua assenza sabato, però, si aggiunge ai tanti problemi che Baroni già ha verso la partita contro la sua ex squadra, decisiva per il proprio futuro. Con l’ex Empoli fuori, sono solamente tre i difensori centrali a disposizione.

Emergenza difensiva

Maripan, Coco e un Masina ancora non al meglio: sono solamente queste le opzioni da cui l’allenatore deve pescare in vista della sfida di sabato pomeriggio, sperando ovviamente che non succeda altro nei giorni che portano alla partita dello Stadio Olimpico. Ipotesi difesa a 3 sicuramente da abolire, viste le assenze, mentre a questo punto Maripan e Coco si candidano a una maglia dal primo minuto.

Masina, impiego più difficile

Parte indietro il marocchino, che non scende in campo dal 25 agosto – sia per infortunio che per scelte di Baroni -, mentre il piano C prevede l’arretramento di un centrocampista, con Tameze in questo caso candidato principale. Un’altra gatta da pelare dunque per il tecnico, che di problemi già ne aveva abbastanza. Il Torino si prepara alla sfida contro la Lazio, decisiva per le ambizioni proprie e per il futuro dell’allenatore, senza Ismajli e con un’emergenza non sottovalutabile.