L’ultima rete dell’argentino gli ha fatto eguagliare Maradona e Cristiano Ronaldo in una speciale classifica

In una stagione travagliata, segnata da contestazioni, cambi di allenatore e un diffuso malcontento, una delle poche note positive in casa Torino è stato l’immediato impatto di Giovanni Simeone. Arrivato all’ombra della Mole dopo tre stagioni da comprimario e riserva di lusso al Napoli, il Cholito si è subito imposto come trascinatore nelle prime giornate di campionato.

Dopo alcuni problemi fisici che lo hanno costretto a saltare diverse partite, è tornato recentemente a segnare con continuità, diventando il principale punto di riferimento offensivo di una squadra da tempo alla ricerca di un nuovo bomber, soprattutto dopo la rottura del crociato di Zapata nella scorsa stagione.

Simeone, il traguardo delle 300 presenze

Al di là dell’ottimo rendimento in maglia granata, l’argentino è ormai un veterano della Serie A. Presente in Italia dalla stagione 2016/17, quando il Genoa lo prelevò dal Banfield, Simeone si è affermato negli ultimi dieci anni come uno degli attaccanti più continui del campionato, e insegue attualmente la sua quinta stagione in doppia cifra nella massima serie.

Tra Torino, Napoli, Cagliari, Fiorentina e Genoa, ha ormai superato abbondantemente le 300 presenze in Serie A, e il suo ultimo gol, segnato a San Siro contro il Milan, gli ha inoltre permesso di raggiungere due autentiche icone del calcio mondiale, anch’esse protagoniste del nostro campionato.

Il Cholito come Maradona e Ronaldo: il dato

La rete contro i rossoneri è infatti l’81ª in Serie A per Simeone, un bottino che gli consente di eguagliare i gol realizzati nel nostro campionato da Diego Armando Maradona e Cristiano Ronaldo. Un traguardo simbolico, che certifica però la longevità e la continuità realizzativa dell’argentino, ora determinato a chiudere al meglio la stagione in maglia granata.