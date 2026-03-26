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Il croato trova poco spazio con D’Aversa, ma è chiamato a convincere il Torino in vista del futuro

Tra contestazioni e risultati altalenanti, la stagione granata si avvia verso la sua fase conclusiva. Le ultime otto partite dovranno servire a D’Aversa e ai suoi ragazzi per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione e provare a chiudere al meglio il campionato, magari raccogliendo anche indicazioni utili in vista della prossima stagione.

Le recenti, deludenti sessioni di mercato hanno infatti lasciato diverse situazioni in sospeso in casa Torino, tra prestiti con obbligo di riscatto e giocatori che stanno trovando poco spazio. In caso di salvezza, ad esempio, il club dovrebbe sborsare circa 8 milioni complessivi per riscattare Anjorin e Kulenovic.

Se il primo, nel corso della stagione, non è mai riuscito a trovare continuità né con Baroni né con D’Aversa – che lo aveva già allenato all’Empoli -, l’attaccante croato sembrava invece potersi ritagliare un ruolo importante nell’organico granata.

Kulenovic, partenza sprint e poi solo panchine

Lanciato subito da Baroni in Coppa Italia contro l’Inter, anche per necessità, l’attaccante si era presentato nel migliore dei modi, trovando il gol contro i nerazzurri prima di uscire progressivamente dai radar granata.

Partito titolare in due occasioni anche in campionato con l’ex allenatore, dall’arrivo di D’Aversa il classe 1999 ha collezionato meno di 45 minuti in quattro partite. Un minutaggio troppo ridotto per permettergli di mettere in mostra le proprie qualità, complice anche un Zapata in grande spolvero, tornato a segnare e a offrire prestazioni di livello.

Kulenovic, la conferma passa dal finale di stagione

Il tema, però, resta aperto e si riproporrà a fine stagione. I 3 milioni necessari per il riscatto obbligatorio, in caso di salvezza, rappresentano una cifra contenuta in relazione alle sue caratteristiche, all’età, all’esperienza internazionale e sopratutto alle cifre del mercato attuale.

Al croato non resta quindi che sfruttare al meglio le poche occasioni che gli verranno concesse, per convincere l’allenatore e guadagnarsi un posto in maglia granata anche per il futuro, al di là del riscatto.

Sandro Kulenovic of Torino FC looks on during warm up prior to the Serie A football match between Torino FC and US Lecce.
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ultimo aggiornamento: 26-03-2026

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10genà
10genà
53 minuti fa

Eboose “convince, Cholito come Maradona e Kulenovic che cerca un impiego a lungo termine…Ma parlare un po’ della questione stadio? la butto lì eh

ale_maroon79
ale_maroon79
1 ora fa

C’è poco da convincere, ormai è quasi sicuro del riscatto.
E’ costato poco, tutto sommato come panchinaro ci può anche stare.
Ripeto: come panchinaro.

Kawasaki77
Kawasaki77
2 ore fa

Sarà una delle colonne portanti del dream team nella nuova esaltante stagione!

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