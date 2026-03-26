Nonostante una posizione di classifica non trasmette tranquillità, con D’Aversa il Torino ha migliorato la propria produzione offensiva

L’ultima sosta per le nazionali ha fermato un campionato di Serie A ancora molto aperto su tutti i fronti e che si prepara a ripartire nel week-end di Pasqua. Esito ancora in dubbio sia nelle posizioni più nobili, sia in quelle della metà destra della classifica, dove è ancora apertissima la lotta per la salvezza, in cui è immischiato anche il Torino, fresco del recente cambio di allenatore che ha portato Roberto D’Aversa alla guida dei granata. Nelle sue prime 4 apparizioni sulla panchina del Toro, la squadra è riuscita a racimolare 6 punti, grazie alle 2 vittorie contro Lazio e Parma, senza però affrontare malamente le 2 sconfitte contro Napoli e Milan.

Finalmente, ecco gli attaccanti

L’arrivo di D’Aversa ha in qualche modo scosso lo spogliatoio granata, portando nuovamente alla squadra consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie possibilità. Le 4 partite disputate dall’arrivo del nuovo tecnico hanno evidenziato sicuramente tanti miglioramenti, ma su tutti primeggia quello relativo alla fase offensiva; nello specifico è migliorato l’apporto degli attaccanti. Simeone si è preso definitivamente sulle spalle la squadra, nonostante il futuro incerto, Zapata ha ritrovato il gol con maggiore continuità, segnando sia contro la Lazio che contro il Parma. Quanto ad Adams – appena tornato dall’infortunio – si attende anche un suo ulteriore miglioramento, ma i primi segnali sono positivi.

Medaglia d’argento tra gli attacchi della Serie A: il dato

A confermare l’ottimo rendimento offensivo del Torino sotto la nuova guida tecnica è il numero di gol realizzati dai granata: 9 in queste 4 partite giocate. Un dato che posiziona il Torino come secondo miglior attacco della Serie A da quando D’Aversa ha messo piede al Filadelfia, al pari solamente con la Juventus (9 anche per i bianconeri nelle ultime 4 gare) e dietro a un imprendibile Como, con ben 12 reti messe a segno (una media di 3 gol a partita in questo intervallo di sfide preso in analisi).