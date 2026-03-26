A differenza di Baroni, D’Aversa ha dimostrato di voler dare continuità al proprio 11 titolare, molti giocatori hanno perso minutaggio

L’arrivo sulla panchina granata del nuovo allenatore Roberto D’Aversa ha certamente influito positivamente sulla squadra granata. Il tecnico pescarese è arrivato in un momento critico per il Toro, in cui a regnare era la confusione data dai tanti gol subiti e dalle numerose variazioni di formazione che si verificavano partita dopo partita. In questo D’Aversa è stato bravo: ha riportato a Torino una continuità di modulo e di schieramento dell’undici titolare, portando una sorta di gerarchia che è sempre necessaria per dare un’impostazione rigida e solida a una squadra.

Chi ha patito questa scelta

Ovviamente, schierando con molta più frequenza gli stessi giocatori, altri sono rimasti maggiormente esclusi dai piani di D’Aversa, trovando pochissimo spazio e in alcuni casi senza nemmeno mai scendere in campo. A far parte di questa cerchia di giocatori ci sono, per esempio: Tino Anjorin, in panchina per 90′ contro Lazio e Milan e in campo per soli 13′ tra Parma e Napoli; Lazaro, che sta perdendo spazio, dopo i 180′ minuti contro Lazio e Parma, trovandosi a non toccare il campo nelle due partite successive; gli emblematici casi di Maripan e Marianucci, entrambi ancora mai scesi in campo dall’arrivo di D’Aversa. Poco spazio anche per Ilic (solamente 22′ contro la Lazio) e per Tameze (5′ nella sfida contro in biancocelesti), così come per Casadei, che nonostante il gol siglato a Napoli, ha giocato per ora solo 56′ sotto la guida di D’Aversa. Infine anche Njie ancora a secco di minuti nelle ultime 4, così come Biraghi; solo 19 invece quelli giocati da Nkounkou.

Meritocrazia prima di tutto

Ovvio è che lo scarso minutaggio dei giocatori sopracitati non è solamente dovuto alla continuità di formazione che D’Aversa sta cercando di dare alla squadra, dato che – come ricordato dal tecnico stesso – questa serie di riconferme è frutto di un buon lavoro in allenamento dei giocatori ad oggi titolari. Servirà quindi un maggior impegno in settimana da parte del resto del gruppo per permettere all’allenatore granata di cambiare le carte in tavola in vista del match pasquale contro il Pisa.