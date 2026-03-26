Successo in trasferta per la nazionale lituana, che batte 0-2 la Moldova, in rete il centrocampista del Torino Gvidas Gineitis

In questa terza giornata di impegni nazionali per i calciatori granata convocati con le rappresentative dei propri paesi c’è subito una bella notizia sponda Toro. La Lituania di Gineitis vince 0-2 nella trasferta moldava: battuta la Moldova di Perciun. Il 10 della Primavera granata ha giocato per 62′ senza però riuscire ad incidere sul match. Ad essere determinante, però, è stato Gvidas Gineitis, il 66 granata ha trovato il gol del raddoppio che ha definitivamente chiuso i giochi al 71′, consegnando la vittoria alla propria nazionale. Nel finale di gara il centrocampista del Torino è anche stato ammonito al 93′ minuto di gioco. Da evidenziare l’ingresso di Tonica al 78′ per la Moldova, il giocatore della Primavera del Torino ha sostituito Baboglo.