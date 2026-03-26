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Successo in trasferta per la nazionale lituana, che batte 0-2 la Moldova, in rete il centrocampista del Torino Gvidas Gineitis

In questa terza giornata di impegni nazionali per i calciatori granata convocati con le rappresentative dei propri paesi c’è subito una bella notizia sponda Toro. La Lituania di Gineitis vince 0-2 nella trasferta moldava: battuta la Moldova di Perciun. Il 10 della Primavera granata ha giocato per 62′ senza però riuscire ad incidere sul match. Ad essere determinante, però, è stato Gvidas Gineitis, il 66 granata ha trovato il gol del raddoppio che ha definitivamente chiuso i giochi al 71′, consegnando la vittoria alla propria nazionale. Nel finale di gara il centrocampista del Torino è anche stato ammonito al 93′ minuto di gioco. Da evidenziare l’ingresso di Tonica al 78′ per la Moldova, il giocatore della Primavera del Torino ha sostituito Baboglo.

Gvidas Gineitis of Torino FC prepares to take a corner kick during the Serie A football match between Torino FC and Bologna FC.
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ultimo aggiornamento: 26-03-2026

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