Under 20 italiana in campo alle 15.30 contro l’Inghilterra, a chiudere la giornata ci sarà Pedersen in Olanda

Inizia la terza giornata in cui diversi giocatori del Torino scenderanno in campo con le rispettive rappresentative nazionali. Ad aprire la giornata sarà proprio la nazionale azzurra Under 20, con il quale sarà presente il terzo portiere del Torino, Lapo Siviero, ancora in cerca della prima presenza con l’Under 20 italiana. La formazione guidata dal tecnico Nunziata scenderanno in campo alle ore 15.30 in un’amichevole casalinga contro i pari età dell’Inghilterra. Alle 16.00 sarà la volta di Obrador, l’esterno spagnolo scenderà in campo con la nazione Under 21 spagnola, impegnata contro Cipro nella sfida valida per le qualificazioni al prossimo campionato europeo. Alle 18.30 scenderà in campo la Svezia Under 21, in cui presenzierà anche Alieu Njie, che affronterà i coetanei montenegrini. Infine, conclude la giornata la sfida tra la prima squadra olandese e quella norvegese, con il quale è stato convocato Marcus Pedersen; il match amichevole si disputerà nei Paesi Bassi, alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, alle ore 20.45.