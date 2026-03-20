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I torelli di Baldini superano anche il Verona grazie ad un gol su punizione di Sandrucci nel primo tempo

Altra vittoria per i torelli di Baldini, che sembrano non volersi più fermare. I granata si impongono 1-0 in trasferta contro il Verona grazie a un bellissimo gol su calcio di punizione di Sandrucci nel primo tempo, superando un altro ostacolo ostico e proseguendo la loro straordinaria striscia di risultati utili consecutivi.

Ottimo il primo tempo dei ragazzi di Baldini che, come spesso accaduto nelle ultime uscite, dominano i ritmi della partita, trovano il vantaggio e mettono sotto pressione la retroguardia scaligera. Grande prova soprattutto degli attaccanti: Bonacina, imprendibile sulla fascia, costringe i gialloblù a numerosi falli; Sandrucci firma il gol decisivo; mentre Gabellini, pur senza entrare nel tabellino, è protagonista di una prestazione di altissimo livello, colpendo anche un palo nel finale di partita.

Torelli momentaneamente a +4 sulla zona playout

Nel secondo tempo la gara diventa più equilibrata, con il Verona che prova a reagire. Il Toro soffre in alcuni frangenti, ma riesce comunque a portare a casa tre punti fondamentali per allontanare ulteriormente la zona retrocessione.

Sono cinque le vittorie granata nelle ultime sei partite, con una sola sconfitta nelle ultime quattro mesi. Grazie a questo filotto, i torelli – in attesa degli altri risultati del weekend – si portano momentaneamente a +4 sulla zona playout.

Primavera 1, la classifica dopo il successo del Torino

In seguito, la classifica del campionato Primavera 1 dopo il successo del Toro sul Verona, in attesa degli altri risultati di giornata.

  1. Roma – 52
  2. Parma – 51
  3. Cesena – 51
  4. Fiorentina – 50
  5. Lecce – 46
  6. Atalanta – 45
  7. Juventus – 43
  8. Monza – 43
  9. Inter – 43
  10. Bologna – 42
  11. Verona* – 41
  12. Genoa – 39
  13. Lazio – 39
  14. Torino* – 39
  15. Milan – 38
  16. Napoli – 35
  17. Sassuolo – 35
  18. Cagliari – 28
  19. Frosinone – 27
  20. Cremonese – 23

* una partita in più

Lorenzo Ferraris of Torino FC gestures during the Primavera 1 football match between Torino FC U19 and SSC Napoli U19.


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ultimo aggiornamento: 20-03-2026

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valter1
valter1
1 ora fa

Con la pubblicità state cominciando a diventare insopportabili..
A tutto c’è un limite…. grazie.

Berggreen
Berggreen
1 ora fa
Reply to  valter1

È insopportabile e provoca nausea come la scimmia iraniana.

Scimmionelli
Scimmionelli
33 minuti fa
Reply to  Berggreen

Non fare il disonestino come tuo solito. Qua, l’unica scimmia iraniana che assolve gli ayatollah delle decine di migliaia di morti delle loro repressioni e delle altrettante decine di migliaia causate dai loro metodi di usare la gente come scudi umani, a Gaza, in Libano e a Minai, sei proprio… Leggi il resto »

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