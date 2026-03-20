I torelli di Baldini superano anche il Verona grazie ad un gol su punizione di Sandrucci nel primo tempo
Altra vittoria per i torelli di Baldini, che sembrano non volersi più fermare. I granata si impongono 1-0 in trasferta contro il Verona grazie a un bellissimo gol su calcio di punizione di Sandrucci nel primo tempo, superando un altro ostacolo ostico e proseguendo la loro straordinaria striscia di risultati utili consecutivi.
Ottimo il primo tempo dei ragazzi di Baldini che, come spesso accaduto nelle ultime uscite, dominano i ritmi della partita, trovano il vantaggio e mettono sotto pressione la retroguardia scaligera. Grande prova soprattutto degli attaccanti: Bonacina, imprendibile sulla fascia, costringe i gialloblù a numerosi falli; Sandrucci firma il gol decisivo; mentre Gabellini, pur senza entrare nel tabellino, è protagonista di una prestazione di altissimo livello, colpendo anche un palo nel finale di partita.
Torelli momentaneamente a +4 sulla zona playout
Nel secondo tempo la gara diventa più equilibrata, con il Verona che prova a reagire. Il Toro soffre in alcuni frangenti, ma riesce comunque a portare a casa tre punti fondamentali per allontanare ulteriormente la zona retrocessione.
Sono cinque le vittorie granata nelle ultime sei partite, con una sola sconfitta nelle ultime quattro mesi. Grazie a questo filotto, i torelli – in attesa degli altri risultati del weekend – si portano momentaneamente a +4 sulla zona playout.
Primavera 1, la classifica dopo il successo del Torino
In seguito, la classifica del campionato Primavera 1 dopo il successo del Toro sul Verona, in attesa degli altri risultati di giornata.
- Roma – 52
- Parma – 51
- Cesena – 51
- Fiorentina – 50
- Lecce – 46
- Atalanta – 45
- Juventus – 43
- Monza – 43
- Inter – 43
- Bologna – 42
- Verona* – 41
- Genoa – 39
- Lazio – 39
- Torino* – 39
- Milan – 38
- Napoli – 35
- Sassuolo – 35
- Cagliari – 28
- Frosinone – 27
- Cremonese – 23
* una partita in più
Con la pubblicità state cominciando a diventare insopportabili..
A tutto c’è un limite…. grazie.
È insopportabile e provoca nausea come la scimmia iraniana.
Non fare il disonestino come tuo solito. Qua, l’unica scimmia iraniana che assolve gli ayatollah delle decine di migliaia di morti delle loro repressioni e delle altrettante decine di migliaia causate dai loro metodi di usare la gente come scudi umani, a Gaza, in Libano e a Minai, sei proprio… Leggi il resto »