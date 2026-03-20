Hellas Verona-Torino, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Alle ore 16:00, i torelli di Baldini saranno ospiti del Verona di Fabio Moro allo stadio Aldo Olivieri. Quella contro gli scaligeri sarà una sfida molto importante, in cui i granata vorranno dare continuità alle ultime 6 partite senza sconfitta e proseguire verso la conquista della salvezza. Dopo un avvio di stagione difficile, infatti, il Torino ha avuto bisogno di tempo per ritrovare equilibrio, ma con l’arrivo di Baldini la squadra ha saputo rialzarsi. Nelle ultime diciassette partite i torelli hanno infatti perso una sola volta: contro il Frosinone lo scorso 8 febbraio. Per il resto sono arrivati solo risultati utili, accompagnati anche da alcune prestazioni di spessore: su tutte la vittoria nel derby contro la Juventus e quella contro l’Inter la scorsa settimana, oltre ai pareggi contro Roma, Parma e Fiorentina, tre delle squadre più competitive del campionato. I granata giocheranno l’anticipo, mettendo eventualmente pressione specialmente a Sassuolo e Napoli, dirette concorrenti nella lotta per non retrocedere.

Primavera Hellas Verona-Torino: la diretta

21′ Monticelli resta giù in area di rigore granata in seguito ad un contatto con Kugyela: tutto regolare per il direttore di gara, ma ha rischiato il laterale di Baldini

20′ Spinge ora il Verona alla ricerca del gol del pareggio: momento di massima difficoltà della partita per il Toro

19′ Rischia ora il Toro che si salva dopo una bagarre in area di rigore in cui i padroni di casa hanno centrato un altro legno

18′ Spunto di Akalé sull’out di destra, poi trattenuto e atterrato da Zaia: calcio di punizione per il Verona

16′ Doppia sostituzione Verona: fuori Yildiz e De Rossi, dentro Garofalo e Martini

13′ Il Toro gestisce ora i ritmi dell’incontro, cercando di addormentare un po’ la partita

10′ Ritmi più controllati in questa prima parte di secondo tempo. Reazione Verona in uscita dagli spogliatoi, ma il risultato resta a favore dei granata

8′ Occasione Verona: traversa colpita dai padroni di casa in seguito ad una mischia in area

7′ Sostituzione Torino: fuori Acquah, dentro Ferraris

5′ Sostituzione Verona: Fuori Peci, infortunatosi alla spalla, dentro Szimionas

3′ Peci rimane a terra in seguito ad un contrasto, il calciatore scaligero lamenta dolore alla spalla

1′ Dopo 30 secondi subito Verona pericoloso con Vermesan, bravo a sfruttare un errore di Carrascosa. L’attaccante gialloblù spara però alto

1′ Sostituzione per il Toro all’intervallo: fuori Perciun, ammonito, dentro Ballanti

SECONDO TEMPO

46′ Si chiude sullo 0-1 la prima frazione tra Verona e Torino: granata in vantaggio grazie al calcio di punizione di Sandrucci

45′ Un minuto di recupero concesso dal direttore di gara

43′ Fallo conquistato da Liema Olinga sulla trequarti, calcio di punizione per i torelli

41′ Vermesan fa valere il fisico e serve in mezzo un ottimo suggerimento per i compagni. La retroguardia granata riesce però ad allontanare la minaccia

40′ Kugyela si accascia a terra, il laterale granata si tocca il ginocchio

36′ GOOOL 0-1 TORINO: Sandrucci sblocca la partita su calcio di punizione, con un meravigliosa parabola mancina che finisce all’incrocio.

34′ Ammonito Feola per un fallo su Bonacina al limite dell’area di rigore scaligera: punizione in favore del Torino

33′ Traversa colpita dal Verona: doppia occasione per i padroni di casa che non riescono a sbloccare l’incontro, prima con il tiro di De Battisti, che si stampa sul palo, e poi con Akalé che a botta sicura tira largo non inquadrando la porta

32′ Traversa colpita dal Torino: torelli a centimetri dallo 0-1, con Sandrucci che, dopo aver subito fallo, si incarica della battuta della punizione che si stampa sul palo alto della porta difesa da Tommasi

31′ Abbattuto Sandrucci sull’out di destra, altro calcio di punizione per il Torino

30′ Più Toro che Verona nella prima mezz’ora di gioco: i ragazzi di Baldini sono andati vicini, in un paio di occasioni, a sbloccare l’incontro

27′ Ennesimo fallo subito da Bonacina, imprendibile per il Verona in questa prima mezz’ora di gioco. L’esterno e Baldini lamentano la mancata assegnazione del cartellino giallo a Feola, autore del fallo

26′ Altra occasione granata con Kugyela che calcia di poco alto con il sinistro: forcing dei torelli alla ricerca del gol del vantaggio in questa fase

24′ Bonacina abbattuto da Monticelli sull’out di sinistra dopo averlo superato con un grande spunto: punizione per il Toro

20′ Primi venti minuti dell’incontro in archivio: partita bloccata e ricca di duelli, le migliori occasioni le ha avute finora il Torino

18′ Seconda palla gol per il Toro: tiro di Bonacina facilmente controllato da Tommasi

17′ Tanti falli in questa prima fase dell’incontro, gioco molto spezzettato

15′ Ammonito Barry per un fallo ai danni di Gabellini, primo ammonito anche per il Verona

12′ Prima occasione Torino: Carrascosa, trovato libero sul secondo palo, calcia ma non trova la porta

10′ Ammonito Perciun per un intervento in ritardo su Monticelli

9′ Fallo di De Rossi su Carrascosa, il Verona prova a soffocare subito la prima costruzione granata

6′ Percussione di Bonacina sull’out di sinistra: primo giro dalla bandierina per i torelli

3′ Subito grande intensità mostrata da entrambe le squadre nei primissimi minuti dell’incontro

1′ Fischia il direttore di gara, è iniziata la sfida tra Verona e Torino

PRIMO TEMPO

Primavera Hellas Verona-Torino 0-1: il tabellino

Marcatori: pt 36′ Sandrucci (T)

Ammoniti: pt 10′ Perciun (T), pt 15′ Barry (V), pt 34′ Feola (V)

Hellas Verona (3-5-2): Tommasi, Tagne, Feola, Yildiz (st 16′ Garofalo); De Battisti, Peci (st 5′ Szimionas), Monticelli, De Rossi (st 16′ Martini), Barry; Vermesan, Akalé. A disp: Castagnini, Raccanello, Mendolia, Pinessi, Stella, Mussola, Bortolotti, Fabbri. All: Montorio.



Torino (4-3-3): Santer, Zaia, Tonica, Carrascosa, Kugyela; Acquah (st 7′ Ferraris), Liema Olinga, Perciun (st 1′ Ballanti); Sandrucci, Gabellini, Bonacina. A disp: Cereser, Gallo, Zeppieri, Perez, Ewurum, Conzato, Manzi, Gatto, Nascimento. All: Baldini.

Primavera Hellas Verona-Torino: il prepartita

Il campionato resta però ancora lungo e le distanze nella parte bassa della classifica sono molto ridotte. In questo senso, la sfida contro il Verona di rappresenta un banco di prova importante per valutare il reale stato di forma del Torino. Attualmente undicesimi in classifica. Il Verona arriverà alla sfida contro il Toro forte sicuramente provata dal roboante 7-0 subito nella trasferta contro il Sassuolo nell’ultima gara di campionato, ma forte di voglia di rivalsa.

Primavera Hellas Verona-Torino: le formazioni ufficiali

Hellas Verona (3-5-2): Tommasi, Tagne, Feola, Yildiz; De Battisti, Peci, Monticelli, De Rossi, Barry; Vermesan, Akalé. A disp: Castagnini, Raccanello, Garofalo, Martini, Szimionas, Mendolia, Pinessi, Stella, Mussola, Bortolotti, Fabbri. All: Montorio



Torino (4-3-3): Santer, Zaia, Tonica, Carrascosa, Kugyela; Acquah, Liema Olinga, Perciun; Sandrucci, Gabellini, Bonacina. A disp: Cereser, Gallo, Ferraris, Zeppieri, Ballanti, Perez, Ewurum, Conzato, Manzi, Gatto, Nascimento. All: Baldini

Primavera Hellas Verona-Torino: dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Hellas Verona-Tori valida per la 30^ giornata del campionato Primavera 1 è visibile in esclusiva su Sportitalia, emittente televisiva che ha i diritti del campionato, sul canale 60 e in streaming sul sito ufficiale.