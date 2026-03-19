I torelli di Baldini affronteranno domani l’Hellas Verona, i granata cercheranno di rimanere fuori dalle zone meno nobili della classifica

Reduce da 6 risultati utili consecutivi, il Torino Primavera di Francesco Baldini vuole continuare a tenere premuto il pedale dell’acceleratore, per arrivare quanto prima all’obiettivo salvezza, che fino a qualche mese fa pareva essere una salita molto difficile da affrontare. I granata saranno ospiti, però, della squadra che peggio è uscita dalla 30a giornata, l’Hellas Verona di Moro, che arriva dalla roboante sconfitta per 7-0 contro il Sassuolo.

Gli ultimi risultati

Un Torino che con il passare del tempo sta dimostrando sempre più di essere una squadra solida e di non meritare quella zona di classifica, essendo stato in grado di battere squadre di alta classifica come l’Inter la scorsa giornata (4-1) e la Juventus nel derby (2-0), vincendo anche gli scontri diretti contro Napoli e Cagliari. Quella contro il Verona potrebbe essere la partita chiave per rendere ancor più facile da raggiungere l’obiettivo salvezza; i torelli dovranno anche stare attenti ai risultati della concorrenza, ma prima di tutto sarà importante dare continuità alle ultime 6 gare, con la sconfitta che manca dalla trasferta di Frosinone dell’8 febbraio.

Il calendario di giornata

Il Torino avrà la fortuna di giocare l’anticipo di giornata (in programma domani alle 16:00), mettendo – in caso di vittoria – pressione alle avversarie in lotta per non retrocedere. Il Napoli affronterà sabato il Genoa per provare ad andare a -1 dal Grifone, dodicesimo in classifica, mentre il Frosinone sarà in trasferta a Bologna; al Cagliari tocca la Fiorentina in casa, mentre il Milan e la Lazio saranno in trasferta rispettivamente contro Juventus e Inter. Sulla carta la partita più abbordabile ce l’ha proprio il Toro (oltre al Napoli), che ha quindi la possibilità di allungare sul Sassuolo e sul Cagliari, che ad oggi si trovano in zona play out, con i sardi a -8 dai granata e i neroverdi a -1 assieme al Napoli (a quota 35 punti).