Carriera, ruolo e caratteristiche tecniche di Romeo Sandrucci, il classe 2007 del Torino Primavera

Romeo Sandrucci, classe 2007, è un calciatore – ala destra – cresciuto nel Torino, protagonista dell’entusiasmante annata 2024/25 dell’Under 18 granata, condita dalla vittoria del tricolore da parte dei ragazzi del tecnico Vegliato. Scopriamo di più su di lui, dalla sua carriera alle sue caratteristiche tecniche.

La carriera di Sandrucci

Sandrucci è cresciuto e si è formato sempre nelle giovanili granata, di cui fa parte da parecchi anni. Fin dal percorso con l’Under 15 di La Rocca è parso poter essere uno dei prospetti maggiormente interessanti del vivaio del Torino, passando poi per lo scudetto vinto nella stagione 2024/25 con l’Under 18, fino ad arrivare al trasferimento nella Primavera granata, in cui ha trovato – specialmente nel finale di stagione – grande continuità nelle prestazioni e anche nei gol.

Caratteristiche tecniche di Sandrucci

Romeo Sandrucci è un giocatore di piede mancino, che nasce come ala destra, ma che nella sua carriera ha ricoperto anche altri ruoli, come quello di seconda punta o di trequartista, fino ad arrivare al tentativo di Baldini di schierarlo come mezz’ala, ruolo mai ricoperto in maniera eccellente date alcune lacune sulla fase difensiva. Sandrucci è un giocatore fisicamente molto strutturato, arma in più sulle palle inattive sulle quali è spesso chiamato ad essere sia saltatore che battitore in base alle necessità. Sandrucci sente molto bene la porta e, se posizionato nel ruolo di ala destra, è un giocatore che può portare molto scompiglio nelle difese avversarie. La sua giovane età lo rende un prospetto molto interessante.