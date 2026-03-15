Il giovane attaccante granata con la doppietta realizzata contro l’Inter ha già raggiunto il traguardo della doppia cifra stagionale

Dopo la vittoria della prima squadra, anche la Primavera del Torino in occasione dell’ultima giornata di campionato è riuscita ha imporsi contro i rispettivi avversari con il risultato di 4-1.

I giovani granata dopo un inizio difficile stanno tornando a collezionare risultati positivi con regolarità, e merito di questo va anche a Gabellini, il miglior realizzatore della squadra di Baldini. Nella recente sfida contro i nerazzurri, l’italiano si è infatti reso protagonista con una doppietta nel primo tempo che ha permesso al Torino di recuperare dallo svantaggio iniziale per poter così riuscire a tornare in vantaggio.

Gabellini arriva in doppia cifra

Con le ultime due reti messe a segno, Alessandro Gabellini è salito a quota 10 gol stagionali, un bottino decisamente positivo considerando che mancano ancora otto giornate alla conclusione del campionato di Campionato Primavera 1. All’attaccante bastano ormai due reti per eguagliare il totale realizzato nella stagione 2024/2025, ma oltre agli obiettivi personali sarà soprattutto il suo contributo a risultare fondamentale nelle prossime settimane. Nel finale di stagione, infatti, la sua presenza offensiva potrà rivelarsi decisiva per la squadra, attesa da un rush conclusivo che si preannuncia molto equilibrato, con diverse formazioni ancora coinvolte nella corsa per restare fuori dalla zona retrocessione.

Il sogno del ritorno in prima squadra

Con otto partite ancora a disposizione per provare a eguagliare o superare il bottino della scorsa stagione, Gabellini avrà ora ulteriori motivazioni per proseguire sulla scia delle ultime settimane e alimentare la speranza di rientrare nelle rotazioni della prima squadra. Grazie alla recente doppietta, l’attaccante italiano è salito a tre gol nelle ultime tre gare, un rendimento che testimonia il suo buon momento di forma. Con questa continuità, Gabellini proverà a trascinare la squadra verso l’obiettivo salvezza e, allo stesso tempo, a rilanciarsi in ottica di un possibile coinvolgimento con la prima squadra anche nella prossima stagione.