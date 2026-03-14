Torino-Inter, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Alle ore 11.00, i torelli di Baldini ospiteranno l’Inter di Benny Carbone allo stadio Valentino Mazzola. Quella contro i nerazzurri sarà una sfida di alto livello, utile ai granata anche per misurare i propri progressi. Dopo un avvio di stagione difficile, infatti, il Torino ha avuto bisogno di tempo per ritrovare equilibrio, ma con l’arrivo di Baldini la squadra ha saputo rialzarsi. Nelle ultime sedici partite i torelli hanno infatti perso una sola volta: contro il Frosinone lo scorso 8 febbraio. Per il resto sono arrivati solo risultati utili, accompagnati anche da alcune prestazioni di spessore: su tutte la vittoria nel derby, oltre ai pareggi contro Roma, Parma e Fiorentina, tre delle squadre più competitive del campionato. Nell’ultimo turno il pareggio contro il Lecce – altra formazione di buon livello – ha interrotto una striscia di tre vittorie consecutive che aveva permesso ai granata di uscire dalla zona retrocessione e playout, nella quale è invece scivolato il Sassuolo.

Primavera Torino-Inter: la diretta

13′ Acquah interrompe una transizione offensiva nerazzurra, il direttore di gara lo grazia risparmiandogli in giallo

10′ GOL 0-1 INTER: la sblocca Mosconi per i ragazzi di Carbone, percussione in area del 30 nerazzurro che scarica poi un grande mancino sotto l’incrocio

6′ Occasione Inter: Zarate impatta di testa un cross proveniente dall’out di destra, Santer attento devia in corner

3′ Primo squillo della partita per l’Inter: Venturini, il capitano dei nerazzurri, calcia in porta ma trova la risposta del portiere granata

1′ Fischia il direttore di gara, al via la sfida del Valentino Mazzola

PRIMO TEMPO

Primavera Torino-Inter 0-1: il tabellino

Marcatori: pt 10′ Mosconi

Torino (4-3-3): Santer, Zaia, Pellini, Carrascosa, Kugyela; Ballanti, Liema Olinga, Acquah; Sandrucci, Gabellini, Bonacina. A disp: Cereser, Ferraris, Perciun, Zeppieri, Perez, Ewurum, Conzato, Manzi, Tonica, Gatto, Nascimento. All: Baldini.



Inter (4-3-3): Taho, Marello, Zarate, Bovio, Venturini, El Mahboubi, Ballo, La Torre, Kukulis, Mosconi, Jakirovic. A disposizione: Farronato, Della Mora, Cerpelletti, Nenna, Virtuani, Mancuso, Vukoje, Williamson, Carrara, Peletti, Fasana. Allenatore: Carbone.

Primavera Torino-Inter: il prepartita

Il campionato resta però ancora lungo e le distanze nella parte bassa della classifica sono molto ridotte. In questo senso, la sfida contro l’Inter di Benny Carbone rappresenta un banco di prova importante per valutare il reale stato di forma del Torino. Attualmente sesti in classifica, i nerazzurri sono i campioni in carica e possono contare su una rosa di grande qualità, nonostante qualche passo falso di troppo e un avvio di stagione incerto. L’Inter arriverà alla sfida contro il Toro forte del successo per 3-2 nell’ultima gara contro la Fiorentina, attualmente seconda in classifica.

Primavera Torino-Inter: dove vedere la partita in TV e in streaming

La partita Torino-Inter valida per la 29^ giornata del campionato Primavera 1 è visibile in esclusiva su Sportitalia, emittente televisiva che ha i diritti del campionato sul canale 60 e in streaming sul sito ufficiale.

Primavera Torino-Inter: le formazioni ufficiali

Torino (4-3-3): Santer, Zaia, Pellini, Carrascosa, Kugyela; Ballanti, Liema Olinga, Acquah; Sandrucci, Gabellini, Bonacina. A disp: Cereser, Ferraris, Perciun, Zeppieri, Perez, Ewurum, Conzato, Manzi, Tonica, Gatto, Nascimento. All: Baldini.



Inter (4-3-3): Taho, Marello, Zarate, Bovio, Venturini, El Mahboubi, Ballo, La Torre, Kukulis, Mosconi, Jakirovic. A disposizione: Farronato, Della Mora, Cerpelletti, Nenna, Virtuani, Mancuso, Vukoje, Williamson, Carrara, Peletti, Fasana. Allenatore: Carbone.