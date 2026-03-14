I torelli di Baldini stendono 4-1 i nerazzurri e proseguono nel loro grande momento di forma

L’inizio tremendo, il cambio in panchina, le difficoltà iniziali e poi la ripresa. Il Torino Primavera sta letteralmente vivendo due stagioni in una: dall’avvio choc con Fioratti alla lunga striscia di risultati utili consecutivi con Baldini.

I torelli stendono 4-1 l’Inter campione d’Italia al termine di una prestazione di grande spessore. Una partita in cui i granata hanno saputo anche soffrire: sotto quasi subito, sono stati capaci di rimontare lo svantaggio e poi dilagare nella ripresa.

A stupire, però, è soprattutto l’aspetto mentale. I torelli sembrano aver completamente cambiato l’approccio alle partite: in precedenza timido, quasi timoroso; ora aggressivo, sfrontato, con una ferocia agonistica impressionante, ben rappresentata anche dalla pressione alta con cui hanno soffocato la prima impostazione nerazzurra.

I numeri raccontano alla perfezione il momento granata: 16 risultati utili nelle ultime 17 partite, un solo ko negli ultimi quattro mesi e quattro vittorie nelle ultime cinque gare, peraltro contro avversarie di livello come Inter, Juve e Lecce. Dati che fotografano lo stato di forma della squadra di Baldini, che sembra aver definitivamente scacciato il pericolo della zona retrocessione.

Zona retrocessione staccata

Con questa vittoria il Toro supera infatti momentaneamente il Napoli in classifica, in attesa degli altri risultati, salendo a quota 36 punti e portandosi a +10 sulla retrocessione diretta. I granata guarderanno ora con attenzione allo scontro diretto tra partenopei e Frosinone, in programma alle 15.00: una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per le zone basse della classifica.

Penultimi a quota 26 punti, i ciociari – unica squadra ad aver battuto i granata negli ultimi quattro mesi – saranno infatti costretti ad andare a caccia dei tre punti per provare a risollevare la propria situazione. Grazie a un’ottima prestazione, il Toro si è messo nelle condizioni di osservare e attendere i risultati delle altre, con una classifica che ora migliora di giornata in giornata.

Primavera 1, la classifica dopo il successo del Torino

In seguito, la classifica del campionato Primavera 1 dopo il successo del Toro sull’Inter, in attesa degli altri risultati di giornata.

Roma – 51 Parma – 50 Fiorentina – 49 Cesena – 48 Lecce – 45 Monza – 43 Inter* – 43 Juventus – 42 Atalanta – 42 Bologna – 41 Verona – 41 Genoa – 38 Lazio – 38 Milan – 37 Torino* – 36 Napoli – 34 Sassuolo – 32 Cagliari – 28 Frosinone – 26 Cremonese – 22

* una partita in più