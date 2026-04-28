Tra poche settimane avrà il via il torneo dedicato all’ex presidente del Torino Calcio che vedrà affrontarsi le giovanili di diverse squadre

Tutto pronto per il 12° Memorial Beppe Aghemo dedicato all’ex presidente del Torino Calcio che il 31 maggio 2000 diede le dimissioni 42 giorni dopo l’insediamento, a causa dei dissidi con il patron Cimminelli.

Il torneo giovanile di fine stagione è diventato un appuntamento tradizionale per seguire da vicino i protagonisti del futuro e ogni anno presenta delle novità. In questa edizione saranno tre le categorie che si confronteranno venerdì 1 maggio sui campi dell’impianto di via Gozzano 11 ad Orbassano: under 9, under 11 e under 13. Un’occasione speciale per assistere al derby tra Juventus e Torino che sono i due club presenti fin dalla prima edizione del 2015.

Le squadre del torneo

L’altra big è il Monza, che conferma la sua partecipazione, mentre per omaggiare la promozione storica in Serie C sarà presente il Bra insieme ad altri club storici del cuneese come Fossano e Saluzzo. Dalla Liguria ecco il Vado e da Pescara arriva la Folgore Delfino Curi. Tra le dilettanti spiccano Pozzomaina e Moncalieri che Aghemo portò dall’Eccellenza alla serie C2 nel 2000, vincendo anche la Coppa Italia nazionale di categoria nel 1999. Si parte alle ore 10.00 fino alle 19.00: una giornata all’insegna dello sport e del ricordo di Beppe Aghemo.