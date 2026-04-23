Il Torino Primavera è al 15° posto in classifica con 4 partite da disputare, ma la salvezza non è ancora certa

I giovani granata, reduci dalla sconfitta in trasferta contro il Genoa, sono chiamati subito a resettare e ripartire per chiudere il prima possibile la pratica salvezza. Discorso che rimane ancora aperto nonostante i punti (5) che separano il Torino dalla zona play out a 4 giornate dal termine del campionato. Per la salvezza aritmetica i giovani granata, attualmente al 15° posto, dovranno fare più punti possibili in modo da mantenere il distacco dalla 17° posizione e, se possibile, incrementarlo.

Lo scontro diretto con il Sassuolo e i punti mancanti per la salvezza

Il 1° maggio, dopo la gara contro l’Atalanta, Il Torino affronterà in trasferta il Sassuolo che, attualmente, occupa 16a posizione in classifica a soli 2 punti di distanza dai ragazzi di Baldini. Una partita che assume tutti i contorni di uno scontro diretto, tra due squadre che lottano per incrementare i punti di distacco dai bassi fondi della classifica.

La salvezza aritmetica dista 7 punti e i giovani granata hanno a disposizione 4 partite per accumularli più in fretta possibile. Infatti, oltre che il Sassuolo, alle spalle del Torino c’è il Napoli a 37 punti al 17°, in piena zona play out. Molto dipenderà dai risultati dei partenopei e dei neroverdi

Il Calendario di Torino, Sassuolo e Napoli

In queste ultime 4 giornate, il Torino dovrà affrontare un calendario impegnativo composto da Atalanta, Sassuolo, Lazio e Milan. Il Sassuolo, che sembra avere quello più ostico, se la vedrà con Cesena, Torino, Roma e Frosinone mentre il Napoli con Inter, Verona, Lecce e Cagliari.

La classifica

Fiorentina 59 Parma 58 Cesena 58 Roma 55 Atalanta 53 Bologna 52 Inter 52 Genoa 49 Lecce 47 Juventus 47 Monza 45 Hellas Verona 45 Lazio 44 Milan 44 Torino 42 Sassuolo 40 Napoli 37 Cagliari 34 Frosinone 30 Cremonese 24