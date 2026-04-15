E’ stato reso noto il referto del giudice sportivo che ha decretato 3 giornate di squalifica per Wisdom Acquah

E’stato pubblicato il referto ufficiale del giudice sportivo della 14a giornata di ritorno del Campionato di Primavera 1, in cui presenzia anche il centrocampista del Torino Primavera Wisdom Acquah. Il giovane granata si è reso protagonista di una condotta violenta durante la gara contro la Cremonese rimediando il cartelli rosso e una squalifica di 3 giornate.

Il Torino Primavera non è nuovo a questo tipo di episodi, tanto che lo scorso 20 maggio fu Alex Perez a rimediare 3 giornate di squalifica per condotta violenta ai danni di un avversario. Inoltre, in stagione sono già 8 le espulsioni complessive rimediate dalla squadra di Baldini.



La nota ufficiale

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

ACQUAH Wisdom Serebour (Torino): per avere, al 9° del secondo tempo, a giuoco

fermo, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria.