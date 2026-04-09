Dopo i risultati dell’ultima giornata di Primavera 1, il Toro tira un sospiro di sollievo…ma grazie ai risultati delle altre

Rimane concentrata in pochi punti l’infuocata lotta salvezza del campionato di Primavera 1, in cui è coinvolta anche la squadra del tecnico Baldini. Torino che, dopo la sconfitta contro il Cesena, tira il freno a mano fermandosi a 39 punti in classifica, risultato non da poco ricordando la situazione che fino a 9 giornate fa caratterizzava la stagione dei torelli, con i granata in piena zona retrocessione. Torino che, con quella contro i bianconeri centra la seconda sconfitta in ben 19 partite, un ritmo veramente inaspettato. Toro che ringrazia anche le avversarie, tutte le ultime 7 classificate ( tra cui i granata) hanno perso il loro ultimo match, lasciando così invariata tutta quella porzione di classifica.

Ancora a +4

Torino che adesso si ferma a +4 sulla zona play out – quella riferita alla 17a e 18a posizione e che determinerà, dopo uno spareggio, la terza retrocessa – occupata in questo momento dal Napoli a quota 35 punti e dal Cagliari a 28. Distanza che, con ancora 6 partite da disputare, non può ancora da certezza e serenità massima alla squadra granata. Torino che, evitata la retrocessione diretta, ha dunque ancora i play out da evitare, ma è forte di un calendario non favorevole per i partenopei, che andranno ad affrontare ben 4 squadre della metà sinistra della classifica in questo finale di campionato (Roma, Inter, Lecce e Bologna).

Il futuro granata

Guardando invece al proprio percorso, il Torino avrà 6 gare di tutto rispetto, ma sulla carta più abbordabili rispetto agli azzurri. Infatti, a partire dalla sfida di lunedì prossimo, i ragazzi di Baldini affronteranno l’ultima classificata Cremonese, per poi vedersela con Genoa, Atalanta, Sassuolo, Lazio e Milan. Di queste 6, solamente i bergamaschi occupano una posizione nobile della classifica (la quinta), mentre le altre si trovano tutte sotto al decimo posto. Un vantaggio di calendario che non dovrà però far adagiare sugli allori i torelli granata, con una salvezza che non è ancora certa e va raggiunta quanto prima.