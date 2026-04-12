Tornano in campo i ragazzi di Francesco Baldini nel campionato Primavera 1: domani alle ore 15 la sfida contro la Cremonese

Dopo la partita di ieri in casa contro il Verona vinta per 2-1 dalla Prima Squadra del Torino, domani tocca alla Primavera di Francesco Baldini. Alle ore 15 di lunedì 13 aprile è in programma infatti al Valentino Mazzola di Orbassano Torino-Cremonese. I giovani granata sono a caccia della salvezza e sono favoriti nella sfida alla Cremonese allenata da Elia Pavesi, che si trova all’ultimo posto della classifica del campionato Primavera 1. Sfida da non sottovalutare ma di fondamentale importanza e da vincere, per confermare la categoria in una stagione piuttosto complicata. Torino che viene dalla sconfitta interna per 2-1 contro il Cesena. Anche la Cremonese ha perso la scorsa partita, la giornata numero 32, in casa per 2-1 contro la Juventus. Come cambia la classifica dopo le partite di oggi?

La classifica

Cremonese che si trova all’ultimo posto (20°) a 24 punti. In 32 partite 6 vittorie, 6 pareggi e 20 sconfitte. Poi c’è il Frosinone a 27. Retrocedono in Primavera 2 le ultime due, poi terzultima e quartultima fanno il playout diretto. In questo momento ci sono Cagliari a 31 punti e Napoli a 36 punti. Cagliari che ha battuto oggi in trasferta 4-1 il Frosinone e lo ha staccato. 16° adesso c’è il Torino a 39 punti, raggiunto dal Sassuolo che a sorpresa ha battuto 3-1 in trasferta la Fiorentina. Davanti Verona (41) e Milan (42) a pari punti con la Lazio. Granata che hanno collezionato 9 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte. 40 gol fatti e 43 gol subiti. La Cremonese invece ha uno score di soli 26 gol fatti e 45 subiti. Vittoria che sarebbe veramente importante per il Torino verso l’obiettivo salvezza diretta.

I protagonisti

Nel Torino i migliori marcatori fino ad ora sono stati il capitano Tommaso Gabellini (11 gol), Romeo Sandrucci (6 gol) e Michael Zeppieri (5 gol). Per quanto riguarda gli assist invece i migliori sono Zaia (4), Ballanti (3) e Perciun (3). La squadra rispetto all’inizio della stagione ha fatto davvero un bel percorso ed è migliorata molto in tutti i suoi interpreti. Nei grigiorossi invece i più pericolosi sottoporta sono Ragnoli Galli con 6 gol, Pio Marino con 4 e Patrignani con 3. Per quanto riguarda invece gli assist i top scorer sono Gashi con 4, Ragnoli Galli con 3 e Lickunas con 3. Si prospetta una bella sfida con tanto in palio.