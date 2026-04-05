Si interrompe la striscia positiva dei granata che erano reduci da sette risultati di fila consecutivi

Pasqua amara per la Primavera del Torino che, sul campo di Orbassano, è stata battuta questa mattina 2-1 dal Cesena, squadra rivelazione del campionato. Si interrompere così la striscia di risultati utili consecutivi che proseguiva da sette partite.

I gol del Cesena sono stati messi a segno da Zamagni al 31’ e Tosku al 59’. All’80’ Gabellini ha accorciato le distanze, il Toro si è portato in avanti alla ricerca del pari che, però, non è arrivato.