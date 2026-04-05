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Si interrompe la striscia positiva dei granata che erano reduci da sette risultati di fila consecutivi

Pasqua amara per la Primavera del Torino che, sul campo di Orbassano, è stata battuta questa mattina 2-1 dal Cesena, squadra rivelazione del campionato. Si interrompere così la striscia di risultati utili consecutivi che proseguiva da sette partite.

I gol del Cesena sono stati messi a segno da Zamagni al 31’ e Tosku al 59’. All’80’ Gabellini ha accorciato le distanze, il Toro si è portato in avanti alla ricerca del pari che, però, non è arrivato.

Tommaso Gabellini of Torino FC U19 in action during the Primavera 1 football match between Torino FC U19 and SSC Napoli U19.
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ultimo aggiornamento: 05-04-2026

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