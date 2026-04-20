Primavera Genoa-Torino, la diretta della partita del campionato di Primavera 1: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Il Torino Primavera si sta preparando a scendere in campo per la sfida di campionato contro il Genoa in programma alle 14.00.

I granata, reduci dalla vittoria interna con la Cremonese, cercheranno di ottenere altri punti, anche in trasferta, per allungare il margine sulla zona Play Out e retrocessione. Sulla carta il Genoa sembra essere la favorita, attualmente al 10° posto in classifica è, infatti, in piena corsa per i play off. Tuttavia servirà una prova convincente per riuscire a superare una squadra in forma come il Torino che nelle ultime 6 ha vinto 4 volte.

Primavera Genoa-Torino 0-1: la diretta

24′ MIRACOLO DI SANTER! Che parata dell’estremo difensore granata. A due passi dalla porta, Zulevic colpisce a botta sicura la sfera, ma Santer si allunga e si oppone egregiamente

23′ Gabellini ottiene una punizione all’altezza di centrocampo. Buona partita, fino a ora, dell’attaccante granata

20′ Atra occasione per il Toro! Ottimo pallone messo in mezzo da Pellini, Gabellini viene anticipato all’ultimo dall’ottimo intervento di Arata che3 rischia l’autogol

19′ Torino in controllo del match, i granata continuano a rendersi pericolosi come con l’occasione di Bonacina, che si lancia nell’area di rigore avversaria con una grande progressione, disinnescata dalla difesa

17′ Altra occasione Toro! Sugli sviluppi della punizione, Bonacina riceve palla e vede l’ottimo inserimento in area di rigore di Ballanti che però non controlla bene la sfera. Pallone che termina oltre la linea di fondo. Sarà rimessa per il portiere del Genoa

16′ Punizione per i granata all’altezza del centrocampo. Pellini sul punto di battuta

14′ Buon momento dei granata. Ora l’inerzia della gara è a favore dei ragazzi di Baldini

11′ Un gioiello quello di Sergio Perciun che, in area di rigore, elude la prima marcatura con un delicato colpo di suola e supera il secondo avversario con un altro dribbling, prima di scagliare un potente destro sul primo palo. Grande giocato del 10 granata

11′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del Torino! Gran gol di Perciun. E’ 1-0 per i giovani granata

8′ Occasione granata! Si vede anche il Torino con Conzato, lanciato verso la porta viene fermato da un ottimo intervento di Doucoure, che disinnesca il pericolo

6′ Ancora pericoloso Odero! Il più pericolo fino ad adesso, ancor lasciato libero sulla destra entra in area ma il suo tiro è intercettato dalla difesa granata. Sul rimpallo interviene Ouedraogo ma, ancora una volta, la difesa granata è attenta e spazza via il pallone

4′ Si vede anche il Genoa con Odero che scappa sulla corsia di destra e mette in mezzo un pallone impreciso che finisce direttamente tra le braccia di Santer.

3′ Buona pressione da parte del Torino che porta il portiere rossoblù all’errore e recupera la sfera

3′ Torino in gestione in questo avvio di gara, ma il Genoa effettua un pressing molto alto

2′ Il Torino prova subito a farsi vedere in avanti con Conzato che, dopo una buona serpentina all’altezza del centrocampo, perde il pallone. Sarà rimessa per il Genoa

1′ Si inizia! Primo pallone mosso dai granata

PRIMO TEMPO

Primavera Genoa-Torino: il tabellino

Marcatori: pt 11′ Perciun (T)

Ammoniti:

Espulsi:

Genoa (3-4-2-1): Baccelli; Doucoure, Arata, Kumer Celik; Odero, Carbone, Grossi, Ouedraogo; Romano, Meola; Zulevic. A disp. Lysionok, Gecaj, Spicuglia, Klisys, Mariotti, Calabrese, Nsingi, Giangreco, Fazio, Gibertini, Ndulue. All. Sbravati.



Torino (4-3-2-1): Santer; Zaia, Pellini, Tonica, Carrascosa; Perciun, Liema Olinga, Ballanti; Bonacina, Conzato; Gabellini. A disp. Biondi, Cereser, Gallo, Ferraris, Zeppieri, Manzi, Juhasz, Gatto, Odendo, Nascimento, Kugyela.All. Baldini.

Primavera Genoa-Torino: il prepartita

Ancora incerto il destino di molte squadre del Campionato Primavera 1, quando mancano solo 4 giornate al termine della stagione. Il Torino sta vivendo un momento di forma importante: in trasferta non perde da quasi 3 mesi, durante i quali ha collezionato 2 pareggi e 2 vittorie. Stesso discorso per il Genoa che non perde tra le mura amiche dallo scorso 14 febbraio, dopo il quale ha registrato 3 pareggi e 1 vittoria. Si prospetta dunque una gara combattuta fino all’ultimo minuto, tra due squadre in ottima forma.

Primavera Genoa-Torino: dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Genoa-Torino valida per la 34a giornata del campionato Primavera 1 è visibile in esclusiva su Sportitalia, emittente televisiva che ha i diritti del campionato, sul canale 60 e in streaming sul sito ufficiale.

Primavera Genoa-Torino: le formazioni ufficiali

Genoa: Baccelli, Doucoure, Arata, Kumer Celik, Odero, Carbone, Grossi, Ouedraogo, Romano, Meola, Zulevic. A disp. Lysionok, Gecaj, Spicuglia, Klisys, Mariotti, Calabrese, Nsingi, Giangreco, Fazio, Gibertini, Ndulue. All. Sbravati.



Torino: Santer, Zaia, Pellini, Tonica, Carrascosa, Conzato, Liema Olinga, Ballanti, Bonacina, Perciun Gabellini. A disp. Biondi, Cereser, Gallo, Ferraris, Zeppieri, Manzi, Juhasz, Gatto, Odendo, Nascimento, Kugyela. All. Baldini.