I torelli di Baldini attesi dalla sfida contro i nerazzurri di Bosi, reduci da undici risultati utili consecutivi

Reduce dal ko contro il Genoa, il Torino Primavera si prepara ad affrontare la volata finale del campionato in questo ultimo scorcio di stagione, reso più sereno dal filotto di risultati positivi ottenuti nei mesi precedenti.

Le recenti sconfitte contro Cesena e Genoa, infatti, non hanno compromesso la corsa salvezza dei torelli guidati da Baldini, che mantengono cinque punti di vantaggio sulla zona playout a quattro giornate dalla fine.

L’obiettivo è ora inevitabilmente quello di blindare la permanenza in categoria, a partire dall’impegno di domani pomeriggio. I granata sono infatti attesi alle ore 15 dalla sfida casalinga contro l’Atalanta allenata da Giovanni Bosi, in un incontro che si preannuncia tutt’altro che semplice.

L’Atalanta di Bosi: nessun ko da inizio febbraio

Quinti in classifica con 53 punti, i nerazzurri, dopo un avvio di stagione positivo, hanno attraversato una fase centrale particolarmente complicata. Tra dicembre e metà febbraio, l’Atalanta ha ottenuto un solo successo in campionato, un periodo negativo che rischiava di compromettere le ambizioni del club bergamasco.

La squadra ha però saputo reagire: l’ultimo ko risale infatti al 2 febbraio, seguito da una serie di undici risultati utili consecutivi nelle ultime undici, che hanno rilanciato i ragazzi di Bosi, ora nuovamente in corsa per le posizioni di vertice.

I torelli contro il capocannoniere del torneo

Sulla falsariga della prima squadra, i nerazzurri adottano una difesa a tre, modulabile in base alle esigenze tattiche: dal 3-5-2 al più frequente 3-4-1-2. Il principale pericolo è rappresentato da Nicolò Baldo, centravanti classe 2006 e autore di 17 gol in campionato, ultimo dei quali nel big match della scorsa settimana contro il Parma.

Il giovane attaccante guida la classifica marcatori a pari merito con Esteban del Lecce e Braschi della Fiorentina. Si prospetta dunque una sfida impegnativa in questo finale di stagione, con i ragazzi di Baldini chiamati ad affrontare l’ennesimo banco di prova per avvicinare l’obiettivo salvezza.