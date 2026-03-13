Reduci da tre vittorie nelle ultime cinque, domani i torelli di Baldini ospiteranno i nerazzurri

Domani mattina, alle ore 11.00, i torelli di Baldini ospiteranno l’Inter di Benny Carbone allo stadio Valentino Mazzola. Quella contro i nerazzurri sarà una sfida di alto livello, utile ai granata anche per misurare i propri progressi.

Dopo un avvio di stagione difficile, infatti, il Torino ha avuto bisogno di tempo per ritrovare equilibrio, ma con l’arrivo di Baldini la squadra ha saputo rialzarsi. Nelle ultime sedici partite i torelli hanno infatti perso una sola volta: contro il Frosinone lo scorso 8 febbraio.

Per il resto sono arrivati solo risultati utili, accompagnati anche da alcune prestazioni di spessore: su tutte la vittoria nel derby, oltre ai pareggi contro Roma, Parma e Fiorentina, tre delle squadre più competitive del campionato.

Nell’ultimo turno il pareggio contro il Lecce – altra formazione di buon livello – ha interrotto una striscia di tre vittorie consecutive che aveva permesso ai granata di uscire dalla zona retrocessione e playout, nella quale è invece scivolato il Sassuolo.

Primavera, sfida ai campioni in carica: l’Inter di Carbone

Il campionato resta però ancora lungo e le distanze nella parte bassa della classifica sono molto ridotte. In questo senso, la sfida contro l’Inter di Benny Carbone rappresenta un banco di prova importante per valutare il reale stato di forma del Torino.

Attualmente sesti in classifica, i nerazzurri sono i campioni in carica e possono contare su una rosa di grande qualità, nonostante qualche passo falso di troppo e un avvio di stagione incerto. L’Inter arriverà alla sfida contro il Toro forte del successo per 3-2 nell’ultima gara contro la Fiorentina, attualmente seconda in classifica.

La classifica prima della 30a giornata

Di seguito, la classifica del campionato prima dell’inizio della 30a giornata di campionato di Primavera 1:

Roma – 51 Parma – 50 Fiorentina – 49 Cesena – 48 Lecce – 45 Inter – 43 Monza – 43 Juventus – 42 Atalanta – 42 Bologna – 41 Verona – 41 Genoa – 38 Lazio – 38 Milan – 37 Napoli – 34 Torino – 33 Sassuolo – 32 Cagliari – 28 Frosinone – 26 Cremonese – 22