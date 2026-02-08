Frosinone-Torino, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Un vero e proprio spareggio, un’occasione per i granata. Frosinone-Torino è la gara che per i ciociari vale il rientro nella lotta playout mentre per i granata vincere significherebbe allontanarsi ancora di più dal penultimo posto, che insieme all’ultimo condanna alla retrocessione diretta. I granata al momento si trovano in zona playout e vanno a caccia di punti che si rivelerebbero pesantissimi. Segui in diretta Frosinone-Torino Primavera su Toro.it.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Primavera Frosinone-Torino: la diretta

7′ Ammonito Ndoye per un intervento in ritardo a centrocampo, Baldini ora chiede di puntare il giocatore gialloblù

4′ Corner respinto dalla retroguardia del Frosinone

3′ Ci prova Bonacina, deviazione e calcio d’angolo per il Toro

3′ A inizio ripresa il Frosinone ha sostituito Befani con Buonpane

1′ Neanche il tempo di iniziare e Bonacina si trova subito da solo a campo aperto, Rodolfo interviene in scivolata con un’uscita di quasi 30 metri

SECONDO TEMPO

46′ Nessun recupero, finisce 0-0 il primo tempo tra Frosinone e Torino

45′ Corner allontanato da Toro che vuole ripartire in contropiede, ma nulla da fare, interviene Majdenic

44′ Ci prova nuovamente il solito Befani che non riesce a superare Carrascosa in 1 contro1, ma guadagna un corner per i suoi

42′ Clacio d’angolo battuto da Bonacina, che trova in area Carrascosa, il 4 granata manda alto, mentre l’arbitro segnala un fallo in attacco. Calcio di punizione per il Frosinone

41′ Resiste all’attacco rossoblù il Toro, palla tra le mani di Santer dopo una grossa mischia in area di rigore

38′ Incredibile occasione multipla per il Toro! Ci provano in almeno 3 a calciare, Zeppieri e Conzato su tutti, ma Rodolfo è un muro. Grande azione del Torino sulla destra, dentro all’area succede di tutto: prima super Rodolfo su Zeppieri, che riceve palla da un tiro deviato di Conzato, la seconda conclusione di Zeppieri viene invece salvata sulla linea da Pelosi

37′ Campo in condizioni non ottimali, altro aggancio mancato, questa volta da Befani, per un rimbalzo inaspettato del pallone sul terreno

35′ Che chance per il Toro! Spreca tutto Zeppieri, dopo un’altra grande ripartenza di Conzato che ha trovato il suo centravanti nello spazio, saltato Pelosi Zeppieri ha esitato al momento del tiro e Obleac è riuscito a murare la conclusione in scivolata

33′ Intervento in ritardo di Olinga, il belga viene giustamente ammonito

31′ Frosinone a un passo dal gol, Gori ruba palla a centrocampo, serve nello spazio Colley, conclusione centrale con un attento Santer sulla conclusione avversaria

30′ Partita che si è accesa, Frosinone che gestisce maggiormente il possesso, mente Toro che punta sulle ripartenze

28′ Bella palla di Colley per Lorenzo Gori, che stoppa di petto ma nel momento clou, quello del tiro, scivola e spreca l’opportunità in area di rigore avversaria

25′ Contropiede veloce di Conzato, ma Obleac interviene molto bene e ferma la ripartenza granata

24′ Ci prova ora il Frosinone, Ndoye con il traversone basso, ma nessuno riesce a colpire il pallone

23′ Che occasione per il Toro! Super parato di Rodolfo su Conzato, che entrato in area ha cerca un mancino a giro da posizione ravvicinato, Bonacina non arriva poi sul tap in

21′ Cross di Majdenic allontanato dalla difesa del Toro, che si difende bene dall’offensiva gialloblù

20′ Punizione vicino all’area di rigore granata per il Frosinone, fallo di Pellini su Colley, anche il 2 granata subisce il contraccolpo

19′ Sale Majdenic dalla destra, chiusa la sua iniziativa dalla retroguardia granata, ci prova seguentemente Toco, palla fuori dallo specchio della porta di Santer

17′ Apertura fuori misura di Tonica, rimessa laterale per i gialloblù

14′ Che occasione, addirittura da centrocampo ci prova Conzato, paratona di Rodolfo

12′ Bel triangolo sulla sinistra del Toro, Olinga per Bonacina di prima per Zeppieri, ma l’attaccante italo-canadese fornisce un passaggio di ritorno fuori misura, rinvio per Rodolfo

11′ Esce Santer a recuperare un lancio lungo verso Colli, che cade scontrandosi con Carrascosa

10′ Ci prova Bonacina dalla trequarti, il tiro di collo destro decolla senza scendere per tempo

9′ Buona iniziativa in dribbling di Majdenic, fermato dal centrocampo granata

6′ Ci prova ancora il Toro in contropiede, interviene in area da Obleac

5′ Cerca l’imbucata Bonacina, ma Luchetti allontana, respinge l’offensiva granata il Frosinone

3′ Occasione per il Frosinone, che sale sulla destra con Befani, la palla messa in area rasoterra viene spazzata dai granata in corner

2′ Subito ritmi alti a Frosinone, squadre aggressive in questo inizio di partita

1′ Inizia il match, possesso per il Frosinone

PRIMO TEMPO

Primavera Frosinone-Torino 0-0: il tabellino

Ammoniti: pt 33′ Liema Olinga (T)

Frosinone: Rodolfo; Luchetti, Pelosi, Ndoye, Obleac; Molignano, Majdenic, Gori, Toci; Befani (st 1′ Buonpane), Colley. A disp. Minicangeli, Di Giosia, Colafrancesco, De Filippis, Schietroma, Fiorito, Zorzetto, Diallo, Jobe, Mboumbou. All. Cinelli.

Torino: Santer; Carrascosa, Pellini, Tonica, Manzi; Ferraris, Liema Olinga, Ballanti; Bonacina, Conzato, Zeppieri. A disp. Cereser, Gabellini, Perez, Ewurum, Kugyela, Falasca, Sandrucci, Acquah, Gatto, Nascimento, Luongo. All. Baldini.

Primavera Frosinone-Torino: il prepartita

Ore 10.45 Le squadre sono rientrate negli spogliatoi dopo il riscaldamento e a breve saranno nuovamente in campo per battere il calcio d’inizio del match.

Ore 10.00 I pullman delle due squadre sono arrivati al campo di Ferentino. Manca un’ora al calcio d’inizio della partita.

Una sfida delicata per tutte e due le squadre. Una partita, innanzitutto, da non perdere ma che certamente potrà portare a casa chi dimostrerà di avere più voglia di risalire la classifica. I granata sono reduci da ben dieci risultati utili consecutivi e nelle ultime giornate hanno fermato sul pari sia la Roma che la Fiorentina, in quel momento in testa alla classifica.

Primavera Frosinone-Torino: dove vederla in tv e streaming

La sfida Frosinone-Torino Primavera sarà trasmessa in diretta sul canale Primavera TV di Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Primavera Frosinone-Torino: le formazioni ufficiali

Frosinone: Rodolfo, Luchetti, Pelosi, Obleac, Molignano, Ndoye, Befani, Gori, Toci, Colley, Majdenic. A disp. Minicangeli, Di Giosia, Colafrancesco, De Filippis, Schietroma, Fiorito, Zorzetto, Diallo, Jobe, Buonpane, Mboumbou. All. Cinelli.

Torino: Santer, Pellini, Carrascosa, Ferraris, Zeppieri, Ballanti, Conzato, Manzi, Tonica, Liema Olinga, Bonacina. A disp. Cereser, Gabellini, Perez, Ewurum, Kugyela, Falasca, Sandrucci, Acquah, Gatto, Nascimento, Luongo. All. Baldini.