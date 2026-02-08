Il Frosinone batte il Torino e raggiunge i granata in classifica, adesso il Toro, che non perdeva da Novembre, è ora penultimo

Disfatta granata in casa del Frosinone, i ciociari si impongono per 2-1 con la rete del vantaggio di Gori, e dopo il pareggio momentaneo di Gabellini, quella decisiva di Colley. Il Frosinone, che non vinceva da 9 partite, aggancia ora i granata a pari punti (avanti per scontri diretti) e il Toro si trova dunque penultimo. Il Toro era reduce da 10 risultati utili in fila e non perdeva dal 29 novembre, nella sconfitta interna per 1-2 contro il Bologna. I granata, capaci di fermare Juve, Roma e Fiorentina e di battere il Milan, sono oggi caduti contro un più abbordabile Frosinone. Per i torelli di Baldini si fa molto in salita la strada per la salvezza.

La classifica

Ecco come si configura la classifica di Primavera 1 in seguito al match Frosinone-Torino: Fiorentina 42, Roma 41, Parma 40, Cesena 40, Inter 38, Hellas Verona* 36, Lecce 36, Lazio 34, Genoa 34, Monza 34, Bologna* 33, Juventus* 32, Milan 31, Napoli 31, Atalanta* 30, Sassuolo 28, Cagliari 23, Frosinone 22, Torino 22, Cremonese 13

* : una partita in meno