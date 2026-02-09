Dopo il pesante ko contro il Frosinone, si accende la lotta salvezza per i granata di Baldini: le prossime sfide

Dopo aver inanellato dieci risultati utili consecutivi e lanciato segnali incoraggianti di ripresa, il Torino Primavera si è sciolto proprio nel momento più delicato della stagione. Lo scontro diretto contro il Frosinone, disputato domenica scorsa, rappresentava un crocevia fondamentale per allontanarsi definitivamente dagli ultimi due posti della classifica, che valgono la retrocessione diretta, e provare a guardare con maggiore fiducia alla risalita.

Il ko per 2-1 sul campo dei ciociari ha invece complicato ulteriormente la situazione dei ragazzi di Baldini, permettendo al Frosinone di agganciare i granata in classifica. Il Toro è ora nuovamente penultimo con 22 punti, appaiato proprio ai giallazzurri. Le prossime settimane saranno dunque decisive nella lotta salvezza, con la necessità di evitare ulteriori passi falsi.

Nelle prossime tre giornate la Primavera granata affronterà il Bologna – come la prima squadra – il derby contro la Juventus e infine il Napoli. Tre avversari che, pur non occupando le zone alte della classifica, si preannunciano tutt’altro che semplici da superare. Il Bologna si è infatti imposto all’andata, il derby fa storia a sé, mentre una delle quattro vittorie stagionali del Toro è arrivata proprio contro il Napoli, alla seconda giornata.

I prossimi impegni del Frosinone

Il Frosinone, dal canto suo, affronterà nel prossimo turno la Cremonese, fanalino di coda e ormai a un passo dalla retrocessione in Primavera 2, reduce da sette sconfitte nelle ultime otto gare. In seguito, però, il livello di difficoltà salirà sensibilmente con le sfide contro Inter e Lecce, attualmente quinta e settima forza del campionato.

Le prossime sfide di Cagliari e Sassuolo

Il Cagliari, a +1 su granata e ciociari, sarà invece impegnato in due match complicati contro Lazio e Juventus, con in mezzo anche qui la Cremonese, prima del probabile scontro diretto con il Torino in programma a inizio marzo. Il Sassuolo, che precede il Toro di sei punti ed è la prima squadra fuori dalla zona calda, non vince dal 23 novembre e nelle prossime tre giornate affronterà Atalanta, Lecce e Bologna.

Il prossimo mese potrebbe dunque rivelarsi decisivo per indirizzare la corsa salvezza del campionato Primavera.