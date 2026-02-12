Il ragazzi di Baldini attesi dalla trasferta di Bologna dopo il pesante ko contro il Frosinone

Dopo aver inanellato dieci risultati utili consecutivi e lanciato segnali incoraggianti di ripresa, il Torino Primavera si è sciolto proprio nel momento più delicato della stagione. Lo scontro diretto contro il Frosinone, disputato domenica scorsa, rappresentava un crocevia fondamentale per allontanarsi definitivamente dagli ultimi due posti della classifica, che valgono la retrocessione diretta, e provare a guardare con maggiore fiducia alla risalita.

Il ko per 2-1 sul campo dei ciociari ha invece complicato ulteriormente la situazione dei ragazzi di Baldini, permettendo al Frosinone di agganciare i granata in classifica. Il Toro è ora nuovamente penultimo con 22 punti, appaiato proprio ai giallazzurri. Le prossime settimane saranno dunque decisive nella lotta salvezza, a partire dalla prossima sfida contro il Bologna.

Il Bologna di Morrone

Undicesimo in classifica, il Bologna di Stefano Morrone va a caccia di tre punti per agganciare le zone alte. Se la lotta per non retrocedere sembra già abbastanza delineata, la corsa ai piani alti resta invece apertissima. Dal quinto al dodicesimo posto le squadre sono racchiuse in appena quattro punti, con lo stesso Bologna appaiato ad altre tre formazioni.

I rossoblù arrivano inoltre da quattro risultati utili consecutivi, tra cui la vittoria contro la Roma e il pareggio con il Cesena, due delle squadre più competitive del campionato. Una sfida che si preannuncia dunque particolarmente ostica per il Toro.

Primavera 1, la classifica completa

Il Torino cercherà quindi di fare punti contro una buona squadra come quella di Morrone. Una reazione dopo il brutto ko contro il Frosinone sarebbe fondamentale per il prosieguo della stagione. In seguito, la classifica completa della Primavera 1:

Fiorentina 42 Roma 41 Parma 40 Cesena 40 Inter 38 Verona 36 Lecce 36 Juventus 35 Lazio 34 Genoa 34 Bologna 34 Monza 34 Milan 31 Atalanta 31 Napoli 31 Sassuolo 28 Cagliari 23 Torino 22 Frosinone 22 Cremonese 13