I ragazzi di Vegliato hanno raggiunto questo importante obiettivo e sono attesi dal Cesena. Già eliminate le altre 3 squadre giovanili

È terminata la regular season del campionato italiano Under 18 2025/26. Il Torino di Vegliato si è qualificato alle fasi eliminatorie, i cosiddetti play off, che verranno disputati in modo da scoprire quale sarà la squadra che si laureerà come campione d’Italia. Per i granata il primo impegno sarà contro il Cesena, e la vincente tra piemontesi e romagnoli affronterà al turno successivo l’Inter.

Unica squadra ancora in gioco

Oltre all’Under 18 di Vegliato, anche le altre tre squadre giovanili del Torino si erano qualificate alla fase a play off. Tutti e 3 i gruppi sono stati eliminati dalle rispettive avversarie. L’Under 15 di Catto e l’Under 16 di Corallo la fase play off e la stagione 2025/26, si è conclusa nel doppio scontro agli ottavi di finale contro i bianconeri della Juventus. Per la squadra Under 17 di Rebuffi, invece, sconfitta al primo turno play off contro il Bologna.

L’under 18 resta quindi l’unica squadra ancora in corsa nella propria lotta scudetto e nei rispettivi play off, tutto grazie alla rete decisiva di Luongo nell’ultimo match di campionato contro il Genoa.