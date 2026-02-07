Nel campionato Primavera 1 si gioca la giornata numero 24. Torino di Baldini che fa visita al Frosinone in uno scontro diretto

Non solo la Serie A, si gioca anche in Primavera 1. Giornata numero 24: il Torino di Baldini fa visita al Frosinone allenato da Daniele Cinelli, che a gennaio ha preso il posto dell’esonerato Giancarlo Marini. Sfida molto importante perché si tratta di uno scontro diretto in zona salvezza. Calcio d’inizio fissato per domenica 8 febbraio alle ore 11 alla Cittadella dello Sport – Stadio di Ferentino. Frosinone-Torino è una partita da non sbagliare per i granata. Torino che si trova al 17° posto in classifica a 22 punti. 4 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte. 25 gol fatti e 35 gol subiti. Frosinone invece penultimo a 19 punti con 4 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte. 24 gol fatti e 40 gol subiti. Toro favorito ma occhio al fattore campo.

Granata in un momento positivo

Situazione del Torino leggermente migliore in classifica rispetto a quella del Frosinone. Ma ciò che conta è il momento di forma del Torino che ha letteralmente alzato il livello fisico e mentale delle sue prestazioni. Infatti i giovani granata sono reduci da ben 10 risultati utili consecutivi. Queste le ultime 10 gare: Juventus-Torino 1-1, Torino-Genoa 3-3, Lazio-Torino 2-2, Torino-Lecce 3-3, Cremonese-Torino 0-2, Torino-Milan 1-0, Monza-Torino 0-0, Torino-Roma 1-1, Parma-Torino 1-1, Torino-Fiorentina 1-1. 8 pareggi e 2 vittorie: ora serve una vittoria in Ciociaria.

La situazione in classifica

La salvezza sarà ancora un lungo percorso per il Torino Primavera. In classifica retrocedono direttamente le ultime 2 della classe. Attualmente si tratta di Cremonese (13 punti) e Frosinone (19 punti). Poi terzultima e quartultima fanno i playout in una gara secca in campo neutro. Al momento ci sono Cagliari (22 punti) e Torino (22 punti) in questa situazione. Per evitare i playout, bisogna arrivare almeno alla posizione numero 16. Posizione occupata dal Sassuolo a 28 punti ma con una partita in più. Poi ci sono Atalanta (30), Napoli (31), Lazio (31) e Milan (31). Toro che ci crede ma c’è ancora tanto lavoro da fare.