Cinque giovani granata convocati per lo stage della Nazionale di metà marzo

Arrivano nuove convocazioni in Nazionale per il settore giovanile del Torino. Il tecnico dell’Italia Under 19, Alberto Bollini, ha chiamato Mattia Pellini e Wisdom Acquah per lo stage in programma da lunedì 16 a mercoledì 18 marzo presso il Centro Sportivo Novarello. Il raduno servirà per preparare la fase Élite di qualificazione al prossimo Europeo di categoria.

Convocazioni anche per l’Italia Under 18 guidata dal tecnico Massimiliano Favo. Per lo stage, che si svolgerà nelle stesse date e nella stessa sede di Novarello, sono stati chiamati Francesco Cereser, Andrea Ballanti e David Bonacina. Il raduno è finalizzato alla preparazione del primo turno di qualificazione all’Europeo Under 19 della prossima stagione, che si giocherà in Cechia.