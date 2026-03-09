Il Torino Primavera di Baldini conquista 1 punto sul campo del Lecce che non smuove la classifica ma che tiene i granata fuori dai play out
Una buona prestazione dei giovani granata che da continuità alla serie di 5 risultati utili consecutivi, pareggiando contro un ottimo Lecce in trasferta. Dopo essere andati in svantaggio dopo soli 2 minuti dall’inizio del primo tempo, i granata crescono nel secondo dove trovano il pareggio con la rete di Sandrucci che, dopo il bel gol al Napoli, si ripete anche contro il Lecce. Il migliore dei granata è proprio Romeo Sandrucci che, oltre al gol, è il più vivace dei granata, buona prestazione anche di Ballanti che, subentrato nel secondo tempo, ha dato una grande impronta alla gara. Poco convincente, invece, la retroguardia che si è mostrata disattenta in più occasioni tra cui il gol del momentaneo vantaggio leccese. Il Torino con questo punto risponde al Napoli da cui, ora dista soltanto 1 punto.
Un buon punto contro un ottimo Lecce
E’ un punto guadagnato quello del Torino sul campo del Lecce, i giallorossi sono, infatti, in piena corsa play off al 5° posto in classifica e con 12 punti di vantaggio sul Torino. I granata però non smuovono più di tanto la classifica restando in zona salvezza al 16° posto, superando il Sassuolo e avvicinandosi a 1 punto dal Napoli che aveva battuto i neroverdi nel weekend.
La classifica dopo le prime partite della 29a giornata
Ecco la classifica del campionato Primavera 1 dopo le prime gare della 29a giornata:
- Roma – 51
- Parma – 50
- Fiorentina – 49
- Cesena – 45*
- Lecce– 45
- Inter– 43
- Monza– 43
- Juventus– 42
- Atalanta– 42*
- Bologna– 41
- Verona– 41
- Genoa– 38
- Lazio – 38
- Milan– 37*
- Napoli– 34
- Torino– 33
- Sassuolo– 32
- Cagliari – 28
- Frosinone – 26
- Cremonese – 22*
* Una gara in meno