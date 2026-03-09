Il Torino Primavera di Baldini conquista 1 punto sul campo del Lecce che non smuove la classifica ma che tiene i granata fuori dai play out

Una buona prestazione dei giovani granata che da continuità alla serie di 5 risultati utili consecutivi, pareggiando contro un ottimo Lecce in trasferta. Dopo essere andati in svantaggio dopo soli 2 minuti dall’inizio del primo tempo, i granata crescono nel secondo dove trovano il pareggio con la rete di Sandrucci che, dopo il bel gol al Napoli, si ripete anche contro il Lecce. Il migliore dei granata è proprio Romeo Sandrucci che, oltre al gol, è il più vivace dei granata, buona prestazione anche di Ballanti che, subentrato nel secondo tempo, ha dato una grande impronta alla gara. Poco convincente, invece, la retroguardia che si è mostrata disattenta in più occasioni tra cui il gol del momentaneo vantaggio leccese. Il Torino con questo punto risponde al Napoli da cui, ora dista soltanto 1 punto.

Un buon punto contro un ottimo Lecce

E’ un punto guadagnato quello del Torino sul campo del Lecce, i giallorossi sono, infatti, in piena corsa play off al 5° posto in classifica e con 12 punti di vantaggio sul Torino. I granata però non smuovono più di tanto la classifica restando in zona salvezza al 16° posto, superando il Sassuolo e avvicinandosi a 1 punto dal Napoli che aveva battuto i neroverdi nel weekend.

La classifica dopo le prime partite della 29a giornata

Ecco la classifica del campionato Primavera 1 dopo le prime gare della 29a giornata:

Roma – 51 Parma – 50 Fiorentina – 49 Cesena – 45* Lecce– 45 Inter– 43 Monza– 43 Juventus– 42 Atalanta– 42* Bologna– 41 Verona– 41 Genoa– 38 Lazio – 38 Milan– 37* Napoli– 34 Torino– 33 Sassuolo– 32 Cagliari – 28 Frosinone – 26 Cremonese – 22*

* Una gara in meno