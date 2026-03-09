Lecce-Torino, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Campionato Primavera 1 2025/2026: Lecce-Torino. Simone Schipa e i giallorossi affrontano i granata di Francesco Baldini. Calcio d’inizio in programma alle ore 11:00 al Comunale di San Pietro in Lama. Torino al 17° posto con 32 punti e alla caccia della salvezza. Lecce invece 5° a 44 punti e che punta ai playoff. Non sarà facile per i torelli. Segui la diretta su Toro.it.

Primavera, Lecce-Torino: la diretta

32′ Ci prova Liema Olinga dalla distanza ma il tiro è fuori misura e finisce altro sopra la traversa. Il Lecce riparte da una rimessa dal fondo

30′ SOSTITUZIONE LECCE: esce Di Pasquale entra Skovgaard

28′ AMMONIZIONE LECCE: cartellino giallo per Rashidi

27′ Ora è il Torino a fare la partita dopo una prima frazione di gara complicata. Lecce ora in difficoltà dopo l’ottimo primo tempo

26′ Occasione Torino con Gabellini, l’attaccante riceve palla al limite dell’area ma nel tentativo di girarsi commette fallo. Il Lecce può respirare

25′ Fse concitata della gara con diversi falli e interruzioni di gioco

20′ ESPULSIONE TORINO: cartellino rosso per Luderganani. Il responsabile del settore giovanile è stato allontanato dalla panchina per proteste

20′ AMMONIZIONE LECCE: cartellino giallo per Scott

18′ GOOOOOOOOOOOL Torino! Sandrucci, un sinistro chirurgico pareggia i conti. L’attaccante granata riceve un ottimo passaggio in area di rigore, l’esterno mancino si accentra e lascia partire un preciso tiro di mancino alla sinistra del portiere giallorosso. 1-1 granata

17′ Fallo conquistato all’altezza del centrocampo da Acquah. Il Toro può ragionarer

15′ Siamo al quarto d’ora di gioco e ancora non si vedono cambi di rotta per i granata. ritmi ancora blandi di entrambe le squadre

13′ Rimessa conquistata in zona offensiva dei granata, che si fanno vedere anche in attacco

10′ Giro palla sterile del Torino con molti errori tecnici

5′ Ripartenza pericolosa del Lecce che sfrutta un errore in fase offensiva dei granata che cntinuano a non riuscire a incidere in fase offensiva. I giallorossi però non sfruttano l’occasione

3′ Palla persa sanguinosa da Olinga che sbaglia un passaggio nella sua area di rigore e lo regala agli avversari che però non sfruttano l’occasione. Frequenti errori dei granata che, anche in fase di impostazione, non sono lucidi.

1′ SOSTITUZIONI TORINO: entrano Ballanti, Bonacina e Kugyela escono Ferraris, Ewurum, Perez

1′ Inizia il secondo tempo, palla del Torino

SECONDO TEMPO

48′ Finisce il primo tempo, Lecce avanti per 1 rete a 0 grazie al gol in avvio di gara di Esteban. Torino non lucido in questa prima frazione che ha visto il Lecce nettamente superiore e meritatamente in vantaggio, con anche un palo colpito nel finale

48′ AMMONIZIONE TORINO: cartellino giallo per Lieima Olinga

47′ Palo del Lecce! legno clamoroso di Pehlivanov. Il centrale giallorosso palleggia indisturbato in area di rigore e scaglia un potente mancino che si stampa sul legno

46′ Lecce guadagna un altro calcio d’angolo

45′ Lecce di nuovo pericoloso! Altra sbavatura della difesa granata, questa volta con Pellini che va in difficoltà sul pressing di Esteban, che recupera palla e serve Gorter che scaglia un potente diagonale intercettato da Santer

43′ Ancora Lecce! Raschidi sotto porta fallisce clamorosamente. Brutto errore della difesa granata, Perez buca il pallone e regala al Lecce l’occasione del raddoppio, fallita dal centrocampista giallorosso

41′ Occasione Lecce! Grande parata di Santer. Imbucata in area di rigore per Flies che, con la punta del piede, devia il pallone sotto porta ma il portiere granata è attento e tiene in partita i suoi

40′ Calcio d’angolo per il Lecce che è nettamente è più determinato dei granata

36′ Non riesce a creare il Toro che, sugli sviluppi di questa punizione, non impesierisce il portiere avversario che con una presa sicura fa ripartire il Lecce

35′ AMMONIZIONE Lecce: cartellino giallo per Pacia, calcio di punizione per il Torino in zona offensiva

32′ Ancora Lecce pericoloso! Sugli sviluppi del calcio d’angolo Pacia lascia partire un potente destro da fuori area ma il tiro finisce fuori a lato del portiere granata

31′ Rischio di Pellini che manda Esteban a tu per tu con Santer ma la retroguardia granata si ripara in calcio d’angolo

30′ il Tiro di Sandrucci si stampa sulla barriera. Il granata non riesce a ripetere il gol contro il Napoli

29′ Calcio di punizione guadagnato da Gabellini all’altezza della trequarti avversaria

28′ Possesso palla sterile dei granata che non riescono a creari pericoli alla difesa giallorossa

23′ Torino che sta trovando pochi spazi e quando li trova non lo fa in maniera lucida come in occasione del fuorigioco fischiato ai danni di Ewurum che si era lanciato sula sinistra

21′ Ancora pericoloso Esteban! l’attaccante giallorosso, immolato verso la porta granata, viene arginato dalla difesa granata che spedisce la fera in calcio d’angolo

21′ Ancora Toro che a un quarto d’ora dal termine non è riuscito a pareggiare i conti

18′ Ora il Toro sta crescendo ed effettua un giro palla elaborato in mezzo al campo

16′ Di nuovo Toro, Liema Olinga con un grand lancio dal cerchio di centrocampo pesca Sandrucci che, in area non aggancia il pallone

14′ Toro pericoloso! prima con Ewurum che mette in mezzo all’area un pallone che nessuno intercetta e poi Sandrucci che con un mancino a giro da fuori area impensierisce il portiere leccese, che con un intervento plastico devia in calcio d’angolo

12′ Ancora Esteban pericoloso! intervento rischioso del difensore granata Pellini che con un intervento al limite anticipa con la punta del piede l’avversario, che si era immolato verso la porta granata

10′ Buona uscita dal basso dei granata che dopo una rimessa offensiva dei giallorossi si fanno vedere avanti, il Torino è ora in possesso del pallone

9′ Calcio di punizione in favore dei granata, procurato da Zaia nel cerchio di centrocampo. Il Torino ora ragiona

8′ riprende il gioco, il Lecce muove la palla dal basso

7′ Fallo commesso da Pellini ai danni di Esteban all’altezza del centrocampo, gioco momentaneamente fermo

6′ Il Lecce ora è in controllo del match dopo averlo sbloccato dopo appena 2 minuti di gioco. Dunque si fa subito in salita la sfida per i granata

3′ Grande rete del centravanti spagnolo che si costruisce un’ottima azione, entra in area dalla sinistra e deposita in rete un preciso diagonale che trafigge Santer sul secondo palo

2′ Gol Lecce! Gran gol di Esteban

1′ Giro palla del Lecce con i granata che effettuano un pressing alto nell’area di rigore avversaria

1′ Partita iniziata! Primo pallone mosso dal Lecce

PRIMO TEMPO

Primavera, Lecce-Torino 1-1: il tabellino

Marcatori: pt 2′ Esteban, st 18′ Sandrucci

Ammoniti: pt 35′ Pacia, pt 38′ Liema Olinga, st 20′ Scott, st 28′ Rashidi

Primavera, Lecce-Torino: il prepartita

Lecce-Torino si gioca per la 29^ giornata del campionato Primavera 1. Per i granata è una grande occasione per la salvezza contro una squadra che invece lotta per i piani alti della classifica. Il Lecce, infatti, è in piena zona playoff. I granata sono reduci da tre vittorie di fila e ora puntano alla quarta per portarsi di nuovo davanti al Napoli e superare il Sassuolo.

Primavera, Lecce-Torino: dove vedere la partita in TV e in streaming

La partita Lecce-Torino valida per la 29^ giornata del campionato Primavera 1 è visibile in esclusiva su Sportitalia, emittente televisiva che ha i diritti del campionato sul canale 60 e in streaming sul sito ufficiale.

Primavera, Lecce-Torino: le formazioni ufficiali

Lecce (3-5-2): Penev; Scott, Pehlivanov, Pacia; Rashidi, Flies, Gorter, Staszak, Di Pasquale; Laerke, Esteban. A disp. Lupo, Spinelli, Perrone, Longjean, Kozarac, Persano, Skovgaard, Buzzerio, Mariano, Piccinno, Palmieri. All. Schipa.

Torino (4-3-3): Santer; Zaia, Pellini, Perez, Carrascosa; Acquah, Liema Olinga, Ferraris; Ewurum, Gabellini, sandrucci. A disp. Biondi, Perciun, Zeppieri, Ballanti, Conzato, Manzi, Kugyela, Tonica, Gatto, Nascimento, Bonacina.All. Mularoni (Baldini squalificato).