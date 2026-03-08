Domani alle ore 11 scende in campo la Primavera del Torino: sfida complicata in trasferta contro il Lecce di Schipa

Continua il campionato Primavera 1 per i giovani granata allenati da Francesco Baldini. Giunti alla giornata numero 29, l’avversario è il temibile Lecce di Simone Schipa, allenatore arrivato in estate e salentino doc. Il calcio d’inizio di Lecce-Torino Primavera è previsto per lunedì 9 marzo alle ore 11 presso lo Stadio Comunale di San Pietro in Lama. Le due squadre hanno obiettivi diversi. Il Lecce si trova attualmente al 5° posto in classifica a 44 punti. Torino invece 17° a 32 punti. Lecce che su 28 partite giocate ne ha vinte 12, pareggiate 8 e perse 8. Torino invece che ha il seguente score: 7 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte. Per il Lecce 45 gol fatti e 40 subiti. Per il Toro 33 fatti e 39 subiti.

La classifica e il momento di forma

Lecce che al momento pensa solo ai playoff. Torino che invece vuole salvarsi senza passare dai playout. Al momento in Primavera 2 retrocederebbero Cremonese (22) e Cagliari (25). Ai playout invece ci andrebbero Frosinone (26) e Torino (32). Ma subito sopra ci sono Sassuolo (32) e Napoli (34). Toro che quindi con una vittoria andrebbe a 35 scavalcando tutti. Tutto è ancora possibile. Questi i risultati dei granata nelle ultime 3: Torino-Juventus 2-0, Napoli-Torino 0-1 e Torino-Cagliari 3-1. Un filotto importante e convincente che conferma un ottimo momento di forma. Lecce invece che arriva dalla vittoria in trasferta per 3-1 contro il Sassuolo, dal 3-3 in casa contro il Frosinone e dalla vittoria per 3-0 in trasferta contro la Lazio. Anche i giallorossi sono in forma.

I protagonisti

Nel Lecce occhio al capocannoniere: Paco Esteban. 15 gol per lui in stagione. Poi hanno segnato di meno Laerke (4) e Onyemachi (4). Laerke però ha sfornato ben 9 assist. Onyemachi invece 5 assist e infine Di Pasquale anche con 5. Nel Torino i migliori marcatori sono Gabellini (8), Zeppieri (5) e Sandrucci (4). I migliori assistman sono invece Zaia (3), Perciun (3) e Sandrucci (2).