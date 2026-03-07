La vittoria del Napoli contro il Sassuolo fa scivolare i granata in classifica in attesa della prossima gara di campionato contro il Lecce

In attesa della prossima sfida di campionato, il Torino Primavera, dopo il successo del Napoli, è sceso di una posizione in classifica, pur restando fuori dalla zona play out grazie a una differenza reti più favorevole rispetto alle dirette concorrenti. I partenopei, in occasione della 29ª giornata, hanno affrontato il Sassuolo in una sfida delicata per le ultime posizioni della classifica. Il successo degli azzurri per 5-2 ha permesso al Napoli di salire a quota 34 punti e superare il Torino, lasciando però i granata a pari punti con il Sassuolo, fermo a 32, attualmente in zona play out con una differenza reti più negativa rispetto alla squadra di Baldini.

Contro il Lecce per salire ulteriormente

Il 9 marzo il Torino Primavera farà visita al Lecce per la 29ª giornata di campionato, in una sfida che metterà di fronte due squadre attualmente ai poli opposti della classifica. Nelle ultime settimane i granata hanno dimostrato di saper ottenere risultati importanti anche contro avversarie sulla carta più in forma, e contro i salentini saranno chiamati a disputare un’altra gara di questo tipo per provare ad allontanarsi definitivamente dalla zona play out. Un eventuale successo porterebbe il Torino a quota 35 punti, che varrebbero il quindicesimo posto a pari merito con la Lazio, al momento avanti grazie a una migliore differenza reti.

La classifica dopo le prime partite della 29a giornata

Ecco la classifica del campionato Primavera 1 dopo le prime gare della 29a giornata:

Roma – 51 Fiorentina – 49 Parma – 47 Cesena – 45 Lecce– 44 Monza– 43 Juventus– 42* Bologna– 41 Inter– 40 Atalanta– 39 Verona– 38 Genoa– 38* Milan– 37 Lazio – 35 Napoli– 34* Torino– 32 Sassuolo– 32* Frosinone – 26 Cagliari – 25 Cremonese – 22

*Una partita in più