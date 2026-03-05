Carriera, ruolo e caratteristiche tecniche di Lorenzo Ferraris, il classe 2007 della Primavera del Torino

Lorenzo Ferraris, classe 2007, è un calciatore – centrocampista centrale– cresciuto nel Torino, che ha firmato il suo primo contratto professionistico con il Torino nell’estate del 2025, al termine di una importante annata con l’Under 18 granata, culminata con la vittoria dello scudetto. Scopriamo di più su di lui, dalla sua carriera alle sue caratteristiche tecniche.

La carriera di Ferraris

Lorenzo Ferraris è cresciuto nel vivaio granata, sin dalla Scuola calcio. Nella stagione 2022/23 viene ceduto per 6 mesi in prestito al Chieri, per poi far ritorno in granata. Nell’annata 2024/25, con l’Under 18 granata di Vegliato, vince lo scudetto di categoria, segnando un importantissimo gol nella vittoria in finale per 2-1 contro la Roma: la sua squadra darà il via ai festeggiamenti che proseguiranno per la vittoria del tricolore dell’Under 17, che arriverà pochi giorni dopo.

Una storica doppietta per il Settore giovanile. Tanti ragazzi delle due formazioni si trasferiscono, nella stagione 2025/26, nella squadra Primavera, allenata prima dal tecnico Fioratti e poi, dopo l’esonero di quest’ultimo, da Francesco Baldini.

Caratteristiche tecniche di Ferraris

Ferraris è un centrocampista centrale di piede destro; in grado ricoprire bene anche i ruoli sulle due fasce (sinistra e destra) è un giocatore molto duttile. È dotato di un ottimo fisico, alto 188 cm e dalle spiccate qualità tecniche. Giocatore di importante prospettiva.

Non un goleador per definizione, ma con l’Under 18 granata fu in grado di trovare per 8 volte in 42 presenze la via del gol, servendo anche 10 assist: numeri che per un centrocampista della sua età sono certamente da sottolineare.