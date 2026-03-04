Terza vittoria consecutiva per il Torino Primavera di Baldini, sta volta è il Cagliari a soccombere tra le mura granata di Orbassano

È festa grande in casa Toro, terza vittoria consecutiva per il Torino Primavera, che questa volta batte per 3-1 il Cagliari di Pisano e sale a 32 punti in classifica, scavalcando in maniera definitiva il Napoli (perdente contro il Monza) e riagganciando il Sassuolo (vincente sulla Juventus). Una vittoria importantissima quella dei ragazzi di Baldini, che riescono finalmente ad uscire dalla zona play out lasciandosi alle spalle la zona rossa. 3 punti conquistati in una partita sporca e caratterizzata anche da qualche errore tecnico di troppo da una parte e dall’altra, ma alla fine meritata dai granata.

La sintesi della gara

Partita inizialmente senza grandi episodi, con squadre intente nello studiarsi. Al 17′ il Toro stappa il match, segna di testa Ewurum, su assist dalla destra di un ottimo Zaia. Il vantaggio granata, però, dura solo 4′, perché al 21′ il Cagliari pareggia con la rete al debutto di Albarracin (migliore in campo nei sardi), complice un intervento tutt’altro che perfetto di Santer. Primo tempo che si conclude in parità, ma nella ripresa è il Toro a fare da padrone, soprattutto nella prima mezz’ora, ma è proprio quando il Cagliari prova a mettere fuori la testa dalla propria metà campo che i granata colpiscono, con una bellissima rete su azione personale di Lorenzo Ferraris al 33′ del secondo tempo. Nel finale di gara l’arbitro assegna un rigore generoso ai granata, che nel recupero, al 47′, inchiodano il risultato sul 3-1 con il gol di Gabellini.

La classifica

In questo momento è importante il balzo in avanti del Toro, che sicuramente non può ancora dormire sonni tranquilli, ma intanto si gode il terzo successo di fila. Di seguito viene elencata la classifica al termine della sfida tra i piemontesi e i sardi:

Roma 51

Parma* 46

Fiorentina* 46

Cesena* 45

Lecce 44

Monza 43

Bologna* 41

Juventus 39

Inter* 39

Hellas Verona 38

Genoa 38

Milan* 37

Atalanta* 36

Lazio 35

Torino 32

Sassuolo 32

Napoli 31

Frosinone 26

Cagliari 25

Cremonese* 19

*=Una partita in meno