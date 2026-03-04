Torino-Cagliari, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Reduce dalle due vittorie consecutive contro Juventus e Napoli, il Torino Primavera è ora atteso dalla sfida contro il Cagliari, in scena alle ore 14:00 al Valentino Mazzola. I successi delle ultime due uscite hanno fatto definitivamente rialzare la testa ai torelli di Baldini, in netta crescita in confronto al disastroso rendimento di inizio stagione. Segui Torino-Cagliari Primavera in diretta su Toro.it.

Primavera Torino-Cagliari: il prepartita

Una sola sconfitta negli ultimi mesi per i ragazzi di Baldini, per una classifica che inizia infatti a migliorare e che vede ora il Torino (al momento quartultimo) in corsa per sorpassare il Napoli, che ieri è stato sconfitto, e per tornare di nuovo a pari punti col Sassuolo, che invece ha sconfitto la Juventus. Questo vorrebbe dire ritrovarsi al quintultimo posto, il primo che vale la salvezza. Sarebbe la prima volta dopo tanto tempo fuori dalla zona retrocessione..

Primavera Torino-Cagliari: dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Torino-Cagliari in diretta sarà trasmessa da Sportitalia, canale 60, e in streaming su Sportitalia.com.

Primavera Torino-Cagliari: le formazioni ufficiali

Torino: Santer, Pellini, Moreno, Ferraris, Ballanti, Ewurum, Zaia, Sandrucci, Acquah, Tonica, gabellini. A disp. Biondi, Perciun, Zeppieri, Adam, Conzato, Manzi, Kugyela, Gatto, Odendo, Ollinga, Nascimento. All. Baldini

Cagliari: Kehayov, Tronci, Malfitano, Prettenhoffer, Grandu, Sulev, Mendy, Albarracin, Franke, Russo, Raterink. A disp. Sarno, Doppio, Costa, Hamdaoua, Pibiri, Cardu, Goryanov, Roguski, Nikazi, Marini, Sugamele. All. Pisano

Primavera Torino-Cagliari: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 14:00