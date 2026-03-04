Toro.it

Dopo l’ottimo inizio in Serie A, D’Aversa si interessa anche alla Primavera, presenziando alla sfida in della squadra di Baldini

Nonostante il contratto senza opzione di rinnovo che scadrà già in estate, resta vigile su tutti i fronti il tecnico granata Roberto D’Aversa. L’ex-allenatore dell’Empoli è infatti stato inquadrato sulle tribune del Valentino Mazzola di Orbassano a visionare da vicino la squadra Primavera granata allenata da Francesco Baldini, impegnata nella sfida di campionato di Primavera 1 contro il Cagliari.

Questo dimostra anche l’attenzione di D’Aversa verso i giovani granata, chissà che qualche elemento della Primavera non possa avere opportunità di giocare con la prima squadra in questi ultimi mesi di Serie A.

Roberto D’Aversa, head coach of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and SS Lazio.
