Dopo i risultati delle prime 3 gare della 28a giornata di Primavera 1, domani il Torino ha la possibilità di uscire dalla zona play out
Oggi, martedì 3 marzo, ha avuto inizio la 28a giornata del campionato di Primavera 1 che ha portato notizie positive in casa granata. A margine del pareggio tra Genoa e Verona, entrambe lontane dalla zona retrocessione, a suscitare maggiore interesse per il Torino sono i risultati di Napoli e Sassuolo. I neroverdi hanno vinto 2-1 contro la Juventus ritornando alla vittoria dopo 3 mesi, andando a +3 dalla zona play out. I partenopei, con la gara di Monza, hanno perso la loro 5a partita consecutiva scivolando al 16esimo posto a soli 2 punti dal Napoli. Dunque il passo falso del Napoli da una grande occasione al Torino che, in caso di vittoria contro il Cagliari , andrebbe per la prima volta in stagione fuori dalla zona play out. La gara è fissata alle 14:00 di domani allo stadio Valentino Mazzola.
La classifica dopo gli anticipi della 28a giornata
Di seguito, la classifica del campionato dopo gli anticipi della 28a giornata di campionato di Primavera 1:
- Roma – 48
- Fiorentina – 46
- Parma – 46
- Cesena – 45
- Monza – 43
- Bologna – 41
- Lecce – 41
- Juventus – 39
- Inter – 39
- Verona – 38
- Genoa – 38
- Milan – 37
- Atalanta – 36
- Lazio – 35
- Sassuolo – 32
- Napoli – 31
- Torino – 29
- Frosinone – 26
- Cagliari – 25
- Cremonese – 19