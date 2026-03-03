Toro.it

Dopo i risultati delle prime 3 gare della 28a giornata di Primavera 1, domani il Torino ha la possibilità di uscire dalla zona play out

Oggi, martedì 3 marzo, ha avuto inizio la 28a giornata del campionato di Primavera 1 che ha portato notizie positive in casa granata. A margine del pareggio tra Genoa e Verona, entrambe lontane dalla zona retrocessione, a suscitare maggiore interesse per il Torino sono i risultati di Napoli e Sassuolo. I neroverdi hanno vinto 2-1 contro la Juventus ritornando alla vittoria dopo 3 mesi, andando a +3 dalla zona play out. I partenopei, con la gara di Monza, hanno perso la loro 5a partita consecutiva scivolando al 16esimo posto a soli 2 punti dal Napoli. Dunque il passo falso del Napoli da una grande occasione al Torino che, in caso di vittoria contro il Cagliari , andrebbe per la prima volta in stagione fuori dalla zona play out. La gara è fissata alle 14:00 di domani allo stadio Valentino Mazzola.

La classifica dopo gli anticipi della 28a giornata

Di seguito, la classifica del campionato dopo gli anticipi della 28a giornata di campionato di Primavera 1:

  1. Roma – 48
  2. Fiorentina – 46
  3. Parma – 46
  4. Cesena – 45
  5. Monza – 43
  6. Bologna – 41
  7. Lecce – 41
  8. Juventus – 39
  9. Inter – 39
  10. Verona – 38
  11. Genoa – 38
  12. Milan – 37
  13. Atalanta – 36
  14. Lazio – 35
  15. Sassuolo – 32
  16. Napoli – 31
  17. Torino – 29
  18. Frosinone – 26
  19. Cagliari – 25
  20. Cremonese – 19
Tommaso Gabellini of Torino FC U19 gestures during the Primavera 1 football match between Torino FC U19 and SSC Napoli U19.
ultimo aggiornamento: 03-03-2026

