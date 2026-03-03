Dopo i risultati delle prime 3 gare della 28a giornata di Primavera 1, domani il Torino ha la possibilità di uscire dalla zona play out

Oggi, martedì 3 marzo, ha avuto inizio la 28a giornata del campionato di Primavera 1 che ha portato notizie positive in casa granata. A margine del pareggio tra Genoa e Verona, entrambe lontane dalla zona retrocessione, a suscitare maggiore interesse per il Torino sono i risultati di Napoli e Sassuolo. I neroverdi hanno vinto 2-1 contro la Juventus ritornando alla vittoria dopo 3 mesi, andando a +3 dalla zona play out. I partenopei, con la gara di Monza, hanno perso la loro 5a partita consecutiva scivolando al 16esimo posto a soli 2 punti dal Napoli. Dunque il passo falso del Napoli da una grande occasione al Torino che, in caso di vittoria contro il Cagliari , andrebbe per la prima volta in stagione fuori dalla zona play out. La gara è fissata alle 14:00 di domani allo stadio Valentino Mazzola.

La classifica dopo gli anticipi della 28a giornata

Di seguito, la classifica del campionato dopo gli anticipi della 28a giornata di campionato di Primavera 1:

Roma – 48 Fiorentina – 46 Parma – 46 Cesena – 45 Monza – 43 Bologna – 41 Lecce – 41 Juventus – 39 Inter – 39 Verona – 38 Genoa – 38 Milan – 37 Atalanta – 36 Lazio – 35 Sassuolo – 32 Napoli – 31 Torino – 29 Frosinone – 26 Cagliari – 25 Cremonese – 19