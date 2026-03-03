I torelli di Baldini, reduci da due vittorie consecutive, affrontano il Cagliari di Pisano

Reduce dalle due vittorie consecutive contro Juventus e Napoli, il Toro Primavera è ora atteso dalla sfida contro il Cagliari, in scena domani alle ore 14:00 al Valentino Mazzola. I successi delle ultime due uscite hanno fatto definitivamente rialzare la testa ai torelli di Baldini, in netta crescita in confronto al disastroso rendimento di inizio stagione.

Una sola sconfitta negli ultimi mesi, per una classifica che inizia infatti a migliorare e che vede ora il Toro al sedicesimo posto a pari punti con il Sassuolo, e a -2 proprio dal Napoli, in piena crisi e reduce da quattro sconfitte consecutive.

Occasione ghiotta per i ragazzi di Baldini

Alla luce della nuova situazione di classifica, la sfida contro il Cagliari di Pisano assume ancora più importanza. Una vittoria garantirebbe infatti ai torelli di allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione, rappresentata proprio dai sardi, penultimi a quota 25 punti.

Anche i rossoblù non vivono infatti un grande momento di forma, e arriveranno alla sfida contro il Toro a caccia di un successo che manca addirittura da 10 giornate.

La classifica prima della 28a giornata

Di seguito, la classifica del campionato prima dell’inizio della 28a giornata di campionato di Primavera 1:

Roma – 48 Fiorentina – 46 Parma – 46 Cesena – 45 Bologna – 41 Lecce – 41 Monza – 40 Juventus – 39 Inter – 39 Verona – 37 Milan – 37 Genoa – 37 Atalanta – 36 Lazio – 35 Napoli – 31 Sassuolo – 29 Torino – 29 Frosinone – 26 Cagliari – 25 Cremonese – 19