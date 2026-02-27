Napoli-Torino, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Dopo la straordinaria vittoria nel derby per 2-0 contro la Juventus, il Torino Primavera di Francesco Baldini è pronto a cercare il colpo del sorpasso. I 3 punti porterebbero infatti portare il Toro fuori dalla zona play out, agganciando momentaneamente il Sassuolo al 16esimo posto in classifica a 29 punti. Contro, ci sarà il Napoli di Dario Rocco, al 15esimo posto in classifica. Segui Napoli-Torino in diretta su Toro.it.

Primavera Napoli-Torino 0-1: il tabellino

Marcatori: pt 33′ Sandrucci (T)

Ammoniti: pt 27′ Acquah (T), st 8′ Bonacina (T)

NAPOLI: Ferrante, Gambardella, Garofalo, Caucci; Olivieri, De Chiara, Genovese (st 16′ Cimmaruta), Torre (st 41′ Nardozi), Borriello; Gorica (st 10′ Barido), Pereyra (st 15′ Raggioli). A disp: Pugliese, Spinelli, Anic, Iovine, Melnyk, Eletto, Zappettini. All. Dario Rocco.

TORINO: Santer, Carrascosa, Pellini, Zaia; Sandrucci (st 25′ Perciun), Ballanti (st 25′ Ewurum), Acquah (st 1′ Ferraris), Tonica, Liema Olinga; Bonacina (st 17′ Conzato), Gabellini (st 41′ Nascimento). A disp: Biondi, Gallo, Perciun, Zeppieri, Perez Adam, Manzi, Gatto. All: Baldini.

Primavera Napoli-Torino: la diretta

51′ Finisce qui, vince il Torino 0-1 a Napoli ed esce momentaneamente dalla zona play out. Napoli che, invece, incappa nella quarta sconfitta in fila

49′ Conzato arriva tutto solo davanti a Ferrante ma non riesce a saltarlo con lo scavetto: occasione mancata per chiudere la partita

48′ Altro intervento determinante di Pellini su Raggioli

48′ Toro che allontana momentaneamente la minaccia partenopea

47′ Altro dribbling riuscito da Barido e cross per Olivieri, pallone allungato in calcio d’angolo

47′ Napoli che cerca il tutto e per tutto in questo finale per evitare la quarta sconfitta consecutiva

46′ Vengono assegnati 5′ di recupero

44′ Ci prova Ferraris da fuori area, tiro troppo centrale e Ferrante fa sua la sfera e la rimette immediatamente in gioco nei piedi dei compagni

44′ Si rialza Nascimento fermo a terra, sarà possesso per il Torino a 1′ più recupero al termine dell’incontro

43′ Altro momento confusionario nell’area piccola di Santer che alla fine acchiappa un pallone deviato molteplici volte dagli attaccanti del Napoli

41′ Esce Torre ed entra Nardozi nel Napoli. Nel Toro esce Gabellini ed entra Nascimento

39′ Santer allontana anche la minaccia proveniente dalla bandierina

39′ Confusione in area di rigore: batti e ribatti in cui è protagonista un imprendibile Barido e alla fine parte un tocco morbido dalla mischia che Santer allunga in corner

38′ Ci prova Conzato da fuori area con un mancino che scocca un tiro centrale e facile da parare per Ferrante

36′ Palo del Napoli! Il tiro da fuori di Cimmaruta sugli sviluppi di corner viene deviato con un miracolo sul palo da Santer

35′ Che occasione per il Napoli! L’ex-Juve Barido dribbla gli avversari con facilità in area ma conclude in ritardo e il tiro viene deviato in corner

35′ Ewurum cerca l’incursione in area di rigore dalla sinistra, poi cerca Gabellini che non arriva nuovamente sulla sfera, questa volta per colpa di una deviazione avverdaria

33′ Cross di Barido intercettato da Santer, pericolo scampato dal portiere granata

32′ Gira bene palla il Toro, ma l’imbucata di Zaia per gabellini viene stoppata di mano dal 9 granata: possesso che torna al Napoli

30′ Rischioso il retropassaggio di Gambardella per Ferrante, il portiere se la cava nonostante il pressing di Gabellini

28′ Occasionissima per il Toro! Ewurum entra in area ma Gabellini non trova la porta

25′ Cambio per il Toro, che inserisce Perciun per Ballanti ed Ewurum al posto di Sandrucci (mvp fino ad ora)

24′ Corner respinto e ripartenza veloce di Olinga che porta il Napoli indietro di molti metri

24′ Toro in apprensione per via dell’aggressiva pressione del Napoli, che ora guadagna un corner

23′ Lancio lungo di Borriello, intervento determinante di Pellini

21′ Sandrucci riceve palla in ripartenza da un perfetto colpo di tacco di Gabellini, ma perde il tempo e il pallone poco dopo, al momento di calciare

17′ Toro che, invece, toglie dal campo l’ammonito Bonacina e inserisce Conzato

16′ Inoltre esce anche Genovese che lascia spazio a Cimmaruta

15′ Bell’imbucata di Genovese per Pereyra che conclude però largo e termina qua la sua partita, entra infatti Raggioli al suo posto

13′ Il Toro non sfrutta un’ottima opportunità costruita prima da Ballanti per Zaia e poi da quest’ultimo a Gabellini che non arriva sul passaggio del compagno in area di rigore

11′ Buono spunto di Sandrucci sulla destra, il cross di mancino è però impreciso

10′ Il Napoli sostituisce Gorica con Barido

9’De Chiara cerca addirittura la porta, conclusione a giro che termina alta di poco

9′ Napoli che attacca e guadagna un calcio di punizione interessante dal lato sinistro dell’area di rigore granata

8′ Toro che perde palla su errore di Gabellini, Bonacina ferma fallosamente Olivieri in contropiede e viene ammonito

6′ Rientra ora il giocatore del Napoli a ristabilire la parità numerica

5′ Esce momentaneamente dal campo Caucci per un botta subita in un contrasto

5′ Recupera Bonacina sulla trequarti avversaria e da posizione defilata cerca la conclusione di mancino ben controllata da Ferrante su suo palo

4′ Olivieri non arriva su un cross in area di rigore molto pericoloso, pallone che scivola sul fondo del campo

3′ Lavora bene il pallone sulla sinistra il Napoli, cross teso e rasoterra di torre respinto dalla retroguardia granata

1′ Inizia il secondo tempo con l’uscita di Acquah e l’ingresso di Ferraris

SECONDO TEMPO

45′ Finisce senza recupero il primo tempo, avanti il Toro 0-1 con la rete sul calcio di punizione di Sandrucci

44′ Cross sul secondo palo di Torre, anticipato De Chiara

44′ Ci sarà un calcio d’angolo per il Napoli

43′ Ci prova Olivieri da lontanissimo, tiro centrale e facile per Santer che blocca il pallone

40′ Il Toro non approfitta del clamoroso errore di Ferrante che aveva regalato palla a Ballanti: il giocatore granata cerca e non trova Gabellini

38′ Olinga lancia in avanti Gabellini che, nel tentativo di infilarsi in mezzo a Caucci e Gambardella, commette fallo

37′ Toro in fiducia dopo il gol del vantaggio di Sandrucci

36′ Dribbling di Borriello sul fondo del campo, che però si fa ingolosire e cerca la soluzione personale anziché un assist per uno dei 4 compagni che avevano riempito di azzurro l’area di rigore avversaria

33′ Punizione a giro perfetta di Sandrucci che si insacca alle spalle di Ferrante che non riesce ad arrivarci!

33′ GOOOOOOOOOLLLLL DEL TOROOOOO! Rete dello 0-1 di Sandrucci

32′ Chance per il Toro, Ballanti salta un avversario all’altezza della lunetta ad inizio area di rigore e viene steso prima di calciare: punizione importantissima dal limite dell’area

29′ Ci prova al volo Liema Olinga da fuori area, tiro debole e largo del granata

27′ Ammonito Acquah per aver calciato con rabbia il pallone sui tabelloni pubblicitari in seguito a un fischio arbitrale contro i granata

26′ Che combina Santer! Il portiere del Toro in uscita esce dall’area e di testa si complica la vita sotto pressione avversaria

26′ Cross di Sandrucci tutt’altro che buono, regalo a Ferrante

25′ Occasione Toro! Grandissima ripartenza in contropiede del Toro, al tiro arriva Sandrucci dalla destra che trova le mani di Ferrante ad allungare la conclusione in calcio d’angolo

24′ Il Toro esagera con il giro palla a ridosso dell’area di rigore avversaria e perde il pallone: occasione mancata

23′ Corner del Napoli battuto da Torre verso il secondo palo, dove a saltare c’è Pereyra che non trova per poco la porta di Santer

21′ Carrascosa indemoniato ferma la ripartenza di Cuacci: tra i migliori in questo inizio il classe 2008 granata

20′ Laterale lunga del Toro in area di rigore, anticipato Gabellini, spesso cercato con molti palloni alti in questo frangente

18′ Napoli che dopo lo spavento generato da Gabellini muove palla con cautela

14′ A un passo dal vantaggio il Toro! Cross di Carrascosa dalla sinistra, Gabellini vola in cielo e di testa non inquadra la porta per pochissimo

12′ Che rischio per il Toro: Santer respinge il cross di pugno, ma il pallone rimane in area con la porta sguarnita, Carrascosa è miracoloso a evitare il gol partenopeo

11′ Fallo di Zaia sul lato sinistro dell’area di rigore granata, punizione per il Napoli molto interessante

7′ Lo schema con Bonacina e Sandrucci impegnati sul limite dell’area non porta frutto, possesso perso

7′ Grande doppio dribbling di Bonacina che salta due giocatori e mette in mezzo la sfera, con la difesa azzurra che manda in angolo il pallone

6′ Opportunità Toro! A seguito di una percussione laterale Sandrucci trova Gabellini nel cuore dell’area di rigore, ma non trova il tempo per concludere a rete, opportunità mancata

5′ Toro che cerca qualche spunto sulla corsia di sinistra, ma ben posizionata la difesa partenopea

2′ Incredibile il gol divorato dal Napoli, con l’assist sulla linea che porta Gorica a calciare dalla linea, ma in qualche modo la palla si impenna e termina clamorosamente fuori: si resta 0-0.

1′ Inizia il match di Napoli

PRIMO TEMPO

Primavera Napoli-Torino: il prepartita

I granata affrontano il Napoli in un momento di piena crisi dei partenopei: gli uomini di Dario Rocco sono reduci da ben 3 sconfitte consecutive e anche loro non possono dormire sonni tranquilli, dato che la zona play out dista solo 5 punti più sotto. Una vittoria granata porterebbe il Napoli a -2 dai play out, mentre in caso di successo azzurro verrebbe agganciato il Genoa soprastante. Inoltre, l’attacco del Napoli è il secondo peggiore del campionato di Primavera 1 con solo 25 gol segnati, peggio solo la Cremonese (ultima in classifica) con 21 reti messe a referto.

Primavera Napoli-Torino: dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Napoli-Torino in diretta sarà trasmessa da Sportitalia, canale 60, e in streaming su Sportitalia.com.

Primavera Napoli-Torino: le formazioni ufficiali

NAPOLI: Ferrante, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Borriello, Milton Pereyra, Torre, Caucci, Gorica, Genovese, Olivieri. A disp: Pugliese, Spinelli, Cimmaruta, Nardozi, Raggioli, Anic, Iovine, Melnyk, Eletto, Barido, Zappettini. All. Dario Rocco.

TORINO: Santer, Carrascosa, Pellini, Ballanti, Zaia; Sandrucci, Acquah, Tonica, Liema Olinga; Bonacina, Gabellini. A disp: Biondi, Gallo, Ferraris, Perciun, Zeppieri, Perez Adam, Ewurum, Conzato, Manzi, Gatto, Nascimento. All: Baldini.