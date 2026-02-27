Torino, convocazione per la nazionale giovanile italiana, categoria Under 15, per Giulio Cacucciolo

È tempo di convocazioni per le nazionali giovanili, anche il Torino ne è felicemente coinvolto. Chiamato infatti con la nazionale italiana Under 15 Giulio Cacucciolo, già convocato precedentemente più di una volta con gli azzurrini. Il tecnico Enrico Battisti l’ha richiamato in vista delle 2 amichevole contro i coetanei spagnoli che si disputeranno martedì 3 marzo e giovedì 5 marzo al Riano Athletic Center.