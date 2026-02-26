I torelli di Baldini fanno visita al Napoli domani alle 14:00. In caso di vittoria i granata agganceranno momentaneamente il Sassuolo

Dopo la straordinaria vittoria nel derby per 2-0 contro la Juventus, il Torino Primavera di Francesco Baldini è pronto a cercare il colpo del sorpasso, i 3 punti che porterebbero il Toro fuori dalla zona play out agganciando momentaneamente il Sassuolo al 16o posto in classifica a 29 punti – ricordando che il Sassuolo giocherà invece sabato alle 15:00 in casa del Bologna – e davanti si trova il Napoli, che verrà sfidato domani alle ore 14:00 in trasferta, per la 27a giornata di campionato.

Napoli in crisi

I granata affrontano il Napoli in un momento di piena crisi dei partenopei: gli uomini di Dario Rocco sono reduci da ben 3 sconfitte consecutive e anche loro non possono dormire sonni tranquilli, dato che la zona play out dista solo 5 punti più sotto. Una vittoria granata porterebbe il Napoli a -2 dai play out, mentre in caso di successo azzurro verrebbe agganciato il Genoa soprastante (sempre momentaneamente). Inoltre, l’attacco del Napoli è il secondo peggiore del campionato di Primavera 1 con solo 25 gol segnati, peggio solo la Cremonese (ultima in classifica) con 21 reti messe a referto.

La classifica prima della 27a giornata

Di seguito è trascritta la classifica del campionato prima dell’inizio di questa 27a e delicatissima giornata di campionato di Primavera 1:

Fiorentina 46

Roma 45

Parma 43

Cesena 42

Lecce 40

Inter 38

Bologna 38

Juventus 38

Milan 37

Hellas Verona 37

Monza 37

Atalanta 35

Lazio 35

Genoa 34

Napoli 31

Sassuolo 29

Torino 26

Frosinone 25

Cagliari 24

Cremonese 19.