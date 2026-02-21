La squadra granata allenata da Baldini ha ottenuto un successo fondamentale contro la Juventus in ottica salvezza

In un momento decisamente delicato per l’ambiente granata, il Torino Primavera è riuscito a invertire la rotta delle ultime settimane imponendosi nel derby contro la Juventus con un netto 2-0.

Dopo il recente pareggio contro il Bologna e la sconfitta nello scontro diretto con il Frosinone, la squadra guidata da Baldini ha ritrovato compattezza e fiducia, tornando a credere con forza in una salvezza che ora appare più alla portata. Grazie ai tre punti conquistati contro i bianconeri, i granata hanno guadagnato due posizioni in classifica, portandosi momentaneamente al 17° posto. Il distacco dalla zona salvezza si è ridotto a sole tre lunghezze: davanti c’è il Sassuolo, che con una partita in meno occupa l’ultima posizione utile per restare in categoria.

La sintesi della gara

Nonostante l’importanza della sfida e il valore dell’avversario, il Torino Primavera ha saputo gestire le emozioni offrendo una prova convincente e concreta, fatta di grande pericolosità offensiva e di una ritrovata solidità difensiva che nelle ultime settimane era sembrata smarrita. Per i granata si tratta della seconda vittoria del nuovo anno, arrivata dopo sette giornate in cui la squadra aveva raccolto soprattutto pareggi. L’ultimo successo risaliva al 10 gennaio contro il Milan e, proprio come in quell’occasione, il Torino ha chiuso la gara senza subire reti, segnale evidente di compattezza e maturità. Dopo un avvio positivo, la formazione di Baldini è riuscita a sbloccare il risultato con Bonacina, bravo a coronare una splendida iniziativa personale con il gol dell’1-0. Nella ripresa la Juventus ha provato ad alzare il baricentro e a riaprire la partita, ma i granata hanno difeso con ordine e colpito al momento giusto: pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo è arrivato il raddoppio firmato da Ballanti, rete che ha di fatto chiuso l’incontro e sancito il definitivo 2-0.

La classifica

Ecco come cambia la classifica dopo le sfide di oggi:

Roma 44*

Parma 43*

Fiorentina 43*

Cesena 41*

Inter 38

Juve 38

Milan 37

Verona 37*

Lecce 37*

Lazio 35*

Bologna 35*

Genoa 34*

Monza 34*

Atalanta 32*

Napoli 31

Sassuolo 29*

Torino 26

Frosinone 24

Cagliari 23

Cremonese 19

(* 1 partita in Meno)