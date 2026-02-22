Finisce la 26a giornata del campionato di Primavera 1: Sassuolo che tira una brusca frenata e il Toro che arriva a ridosso dei neroverdi
Dopo la vittoria nel derby Primavera maturata ieri sul campo del Valentino Mazzola di Orbassano, i torelli di Francesco Baldini hanno potuto gioire doppiamente in questo week-end, dato che le partite della domenica non hanno portato buone notizie alle concorrenti dei granata impegnati nella lotta salvezza. Granata che ora si trovano alla diciassettesima posizione in classifica e vedono più vicino l’obiettivo.
La sconfitta del Sassuolo
Oltre alla sconfitta del Cagliari contro la Cremonese arrivata nell’anticipo del venerdì, domenica pomeriggio c’è stato un altro risultato che ha fatto piacere ai granata, ovvero la vittoria del Lecce per 1-3 in casa del Sassuolo. Risultato che ha quindi tenuto inchiodati i neroverdi a quota 29 punti, solamente a +3 sul Torino diciassettesimo. Nella prossima giornata, i ragazzi di Bigica se la vedranno con il Bologna in trasferta (partita sulla carta complicata), mentre i torelli di Baldini faranno visita al Napoli, quindicesimo a 31 punti.
La classifica
Ecco il quadro generale della classifica di Primavera 1 al termine della giornata numero 26:
Fiorentina 46
Roma 45
Parma 43
Cesena 42
Lecce 40
Inter 38
Bologna 38
Juventus 38
Milan 37
Hellas Verona 37
Monza 37
Atalanta 35
Lazio 35
Genoa 34
Napoli 31
Sassuolo 29
Torino 26
Frosinone 25
Cagliari 24
Cremonese 19.