Finisce la 26a giornata del campionato di Primavera 1: Sassuolo che tira una brusca frenata e il Toro che arriva a ridosso dei neroverdi

Dopo la vittoria nel derby Primavera maturata ieri sul campo del Valentino Mazzola di Orbassano, i torelli di Francesco Baldini hanno potuto gioire doppiamente in questo week-end, dato che le partite della domenica non hanno portato buone notizie alle concorrenti dei granata impegnati nella lotta salvezza. Granata che ora si trovano alla diciassettesima posizione in classifica e vedono più vicino l’obiettivo.

La sconfitta del Sassuolo

Oltre alla sconfitta del Cagliari contro la Cremonese arrivata nell’anticipo del venerdì, domenica pomeriggio c’è stato un altro risultato che ha fatto piacere ai granata, ovvero la vittoria del Lecce per 1-3 in casa del Sassuolo. Risultato che ha quindi tenuto inchiodati i neroverdi a quota 29 punti, solamente a +3 sul Torino diciassettesimo. Nella prossima giornata, i ragazzi di Bigica se la vedranno con il Bologna in trasferta (partita sulla carta complicata), mentre i torelli di Baldini faranno visita al Napoli, quindicesimo a 31 punti.

La classifica

Ecco il quadro generale della classifica di Primavera 1 al termine della giornata numero 26:

Fiorentina 46

Roma 45

Parma 43

Cesena 42

Lecce 40

Inter 38

Bologna 38

Juventus 38

Milan 37

Hellas Verona 37

Monza 37

Atalanta 35

Lazio 35

Genoa 34

Napoli 31

Sassuolo 29

Torino 26

Frosinone 25

Cagliari 24

Cremonese 19.