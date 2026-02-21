Torino-Juventus, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Partita importante per i giovani granata che, per questioni di rivalità ma anche di classifica, risulta essere cruciale per il proseguo della stagione dei ragazzi di Baldini. I granata, attualmente al 18° posto in classifica, sono a caccia di punti vitali per la corsa salvezza che dista 6 punti. D’altro canto i bianconeri stanziano al 5° posto in classifica e sono in lotta per avvicinarsi ai vertici della classifica.

Primavera, Torino-Juventus 2-0: il tabellino

Marcatori: pt 34′ Bonacina (T), st 7′ Ballanti (T)

Ammoniti: pt 13′ Zaia (T), st 25′ Conzato (T), st 28′ Santer (T), st 37′ Keutgen (J), st 40′ Nascimento (T)

Torino (4-3-3): Santer; Zaia (st 1′ Gatto), Pellini, Carrascosa, Kugyela; Liema Olinga, Acquah (st 38′ Nascimento), Ballanti (st 30′ Ferraris); Sandrucci (st 17′ Tonica), Gabellini, Bonacina (st 17′ Conzato). A disp. Cereser, Zeppieri, Perez, Kelechi, Manzi, Brzyski. All: Baldini.

Juventus (4-3-3): Radu; Borasio (st 40′ De Brul), Montero, Verde, Grelaud; Makiobo (st 12′ Durmisi), Milia, Keutgen; Leone (st 12′ Oboavwodou), Pugno (st 30′ Lopez Comellas), Merola (st 30′ Finocchiaro). A disp. Huli, Vallana, Ceppi, Tiozzo, Bracco, Gielen. All: Padoin.

Primavera, Torino-Juventus: la diretta

49′ FINISCE QUI! IL TORO VINCE IL DERBY! Partita perfetta dei granata contro i bianconeri

48′ Palo di Conzato per il Torino!

45′ 4 minuti di recupero

45′ Ottima chiusura difensiva di Tonica

43′ Gestisce il Torino

40′ SOSTITUZIONE NELLA JUVENTUS: entra De Brul al posto di Borasio

40′ AMMONITO Nascimento appena entrato

39′ Tonica! Destro da fuori preciso e potente ma para Radu

38′ SOSTITUZIONE NEL TORINO: entra Nascimento al posto di Acquah

37′ AMMONITO Keutgen

33′ Grossa occasione da gol mancata da Keutgen che calcia con il piatto e Santer para facile

33′ Attacca adesso la Juventus

30′ SOSTITUZIONE NEL TORINO: entra Ferraris al posto di Ballanti

30′ SOSTITUZIONI NELLA JUVENTUS: entrano Lopez Comellas e Finocchiaro al posto di Pugno e Merola

28′ AMMONITO Santer per perdita di tempo

25′ AMMONITO Conzato

23′ Juventus che prova a reagire ma il Torino oggi è superiore in tutto

20′ Granata che amministrano il vantaggio

17′ SOSTITUZIONI NEL TORINO: entrano Conzato e Tonica al posto di Bonacina e Sandrucci

15′ Ci prova da fuori Liema Olinga: palla alta di poco

12′ SOSTITUZIONI NELLA JUVENTUS: entrano Durmisi e Oboavwodou al posto di Makiobo e Leone

10′ Fallo di Gatto su Merola

7′ Gabellini porta palla al limite e può anche provare il tiro. Ma il numero 9 è altruista e vede l’ingresso in area di Ballanti, servito con il mancino. Stop con il destro e tiro con il sinistro imprendibile per Radu: 2-0!

7′ GOOOOOOL DEL TORO! BALLANTI!

5′ Traversa di Pugno dopo un grande gesto tecnico personale in rovesciata con il destro

4′ Fallo di Liema Olinga su Makiobo

1′ Si riparte: muovono palla i bianconeri

1′ SOSTITUZIONE NEL TORINO: entra Gatto al posto di Zaia

SECONDO TEMPO

47′ Finisce qui il primo tempo con il Torino in vantaggio

45′ 2 minuti di recupero

44′ Grelaud a terra dopo una botta presa

39′ Toro che gira palla nella propria metà campo

34′ Bonacina riceve palla dalla sinistra, entra in area, dribbla nello stretto 2 avversari e piazza il pallone a giro sotto il sette opposto. Super gol di Bonacina

34′ GOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOO! Il gol di David Bonacina, il toro stappa il derby, 1-0!

33′ Grelaud coglie alla sprovvista il compagno Merola con un passaggio che si spegne a lato del campo in fallo laterale

32′ Santer va lunghissimo da Zaia che non riesce però ad addomesticare il pallone e commette fallo su Grelaud

29′ Calcia a giro Sandrucci verso l’incrocio, palla fuori di poco

27′ Fallo in favore del Torino a ridosso dell’area di rigore bianconera. Bravo Ballanti a dribblare nello stretto Keutgen, che a seguire stende il granata commettendo fallo

24′ Fallo di mano di Grelaud nei pressi dell’area di rigore avversaria, calcio di punizione per il Toro che torna a gestire il possesso, che risulta ora più sterile rispetto ai primi minuti

21′ Giro palla prolungato della Juventus che cerca spazi in un Toro compatto

18′ Contropiede del Toro con Sandrucci che galoppa nella metà campo bianconera, il passaggio per Gabellini viene intercettato e la Juve recupera il possesso.

17′ Ci prova la Juve con Merola, che riceve palla al limite, evita Zaia e calcia di mancino sul palo di Santer che è bravo a dire di no

14′ Cross di Merola che viene prolungato da Montero, non ci arriva Pugno sul secondo palo: sarà rinvio dal fondo per il Toro

13′ In ritardo Zaia su Merola, calcio di punizione dalla sinistra per la Juventus

13′ AMMONITO Zaia

12′ Proteste granata per un presunto tocco di mano in area di rigore su cross basso di Zaia, l’arbitro invita a proseguire la partita e non ravvisa alcun fallo

10′ Rimane a terra Milla, colpo al volto per lui. Chiarimento immediato con Gabellini

9′ Makiobo commette fallo su Ballanti pronto a ripartire, solo richiamo verbale da parte del direttore di gara per il centrocampista bianconero

8′ Trattenuta fallosa di Acquah nel cerchio di centrocampo su Makiobo, calcio di punizione per la Juventus

6′ Lancio lungo in verticale di Carrascosa, Bonacina non riesce ad arrivare sulla sfera lamentandosi di una deviazione bianconera non segnalata dal direttore di gara

4′ Super occasione Toro! Sull’ennesimo corner svetta Carrascosa, palla alta di pochissimo, ottimo Toro in questo inizio

3′ Ci prova Kugyela dopo il corner, palla deviata nuovamente in corner

3′ Grande occasione per il Toro! Recupero importante di gabellini in zona offensiva, scarico per Sandrucci che calcia con il destro sul primo palo, respinge bene Radu

1′ Inizia il derby, primo possesso per i granata

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Juventus: dove vederla in tv e streaming

La sfida Torino-Juventus Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre

Primavera, Torino-Juventus: le formazioni ufficiali

Torino: Santer, Carrascosa, Pellini, Zaia, Kugyela, Ballanti Acquah, Liema Olinga, Sandrucci, Bonacina, Gabellini. A disp: Cereser, Ferraris, Zeppieri, Perez, Kelechi, Conzato, Manzi, Tonica, Gatto, Nascimento, Brzyski. All: Baldini.

Juventus: Radu, Grelaud, Verde, Montero Benia, Merola, Milia, Makiobo, Keutgen, Borasio, Leone, Pugno. A disp: Huli, Lopez Comellas, Finocchiaro, Durmisi, Vallana, Ceppi, Tiozzo, Bracco, De Brul, Gielen, Oboavwodou. All: Padoin.