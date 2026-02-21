Carriera, ruolo e caratteristiche tecniche di David Bonacina, il classe 2008 della Primavera del Torino

David Bonacina, classe 2008, è un calciatore – esterno sinistro – cresciuto nel Torino, che ha firmato il suo primo contratto professionistico con il Torino nell’estate del 2025, al termine di una importante annata con l’Under 17 granata, culminata col tricolore. Scopriamo di più su di lui, dalla carriera alle sue caratteristiche tecniche.

La carriera di Bonacina

David Bonacina è cresciuto nel vivaio granata, sin dalla Scuola calcio. Nella stagione 2024/25, con l’Under 17 granata di Rebuffi, vince uno storico scudetto di categoria: la sua squadra bissa la vittoria del tricolore dell’Under 18, arrivata pochi giorni prima. Una storica doppietta per il Settore giovanile. Tanti di quei ragazzi approdano, nella stagione 2025-2026, nella squadra Primavera, allenata prima da Fioratti e poi, dopo l’esonero di quest’ultimo, da Baldini.

Con la Primavera Bonacina segna un gol importantissimo nel derby di ritorno con la Juventus, fino a quel momento il secondo stagionale.

Caratteristiche tecniche di Bonacina

Bonacina è un esterno sinistro d’attacco di piede destro; è in grado di ricoprire anche altri ruoli, quale quello di trequartista o di seconda punta. Dotato di una buona fisicità è altro 185 cm e ha grande abilità nel dribbling e nel tiro. È dotato di un ottimo scatto nel breve e molto agile. Giocatore di grande prospettiva vista la giovane età.