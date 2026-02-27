Il Torino Primavera di Baldini conquista altri 3 punti fondamentali in ottica salvezza battendo 0-1 il Napoli di Rocco

Altra grande prestazione del Torino di Baldini che dà continuità alla vittoria nel derby di settimana scorsa, questa volta battendo 0-1 il Napoli in trasferta. A decidere la partita è il gol su calcio di punizione al 33′ del primo tempo di Sandrucci, che con un mancino a giro trova il gol decisivo. Ottima la prestazione di Carrascosa nel primo tempo, di Ewurum al momento del suo ingresso e soprattutto di Santer, decisivo in più momenti sui tentativi di un ispiratissimo Barido nel secondo tempo e di Cimmaruta al 36′ della ripresa (conclusione deviata sul palo).

Continuità nel girone di ritorno

Fatta eccezione la sconfitta nello scontro diretto contro il Frosinone, in questo girone di ritorno il Toro ha avuto un’importante continuità nei risultati positivi ottenuti, con queste ultime 2 vittorie che hanno portato i granata ad agganciare momentaneamente il Sassuolo in classifica in attesa del match di domani alle 15:00 in cui i neroverdi affronteranno il Bologna. Intanto il Napoli perde per la quarta volta consecutiva (rimanendo a 31 punti) e ciò lo porta ad entrare in piena lotta salvezza a +2 sulla zona play out contesa tra Toro e Sassuolo a 29 punti.

La classifica

Di seguito è trascritta la classifica del campionato di Primavera 1 al termine di Napoli-Torino 0-1:

Fiorentina* 46

Roma* 45

Parma* 43

Cesena* 42

Lecce* 40

Inter* 38

Bologna* 38

Juventus* 38

Milan* 37

Genoa 37

Hellas Verona* 37

Monza* 37

Atalanta* 35

Lazio 35

Napoli 31

Sassuolo* 29

Torino 29

Frosinone* 25

Cagliari* 24

Cremonese* 19.

* = una partita in meno