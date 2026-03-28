Niels Nkounkou è stato un acquisto flop dell’estate granata ma alla fine è rimasto al Torino e adesso D’Aversa lo considera

D’Aversa è arrivato al Torino e ha portato fiducia nella squadra che in 4 partite ha collezionato 6 punti ma non ha mai perso la rotta, come invece succedeva spesso e volentieri con Baroni. Il nuovo allenatore, che al momento è sicuro di restare al Torino solo fino a fine stagione, ha scelto gli 11 titolari e non ha fatto molte rotazioni. In questo senso, sulla fascia sinistra il titolare è Rafael Obrador. Il suo sostituto è Niels Nkounkou, acquisto flop dell’estate che stava per lasciare il Torino ma è rimasto e D’Aversa lo considera. Questo non cambia il fatto che rimane ai margini, ma da qui a fine stagione può essere utile.

Un addio quasi certo

Nkounkou è arrivato al Torino in estate in prestito dall’Eintracht Francoforte. Spesa per il prestito: 500 mila euro. Riscatto condizionato in base alle presenze a 5 milioni di euro. Riscatto che non avverrà. Era arrivato per essere il titolare oppure la riserva di Biraghi. Ma alla fine il titolare è diventato Lazaro. Baroni lo ha subito messo fuori dal progetto e poi con il mercato di gennaio poteva solo tornare indietro in Germania. Questo perché a inizio stagione aveva giocato con l’Eintracht Francoforte: non si può in una stagione scendere in campo con 3 maglie diverse. Quindi l’interruzione del prestito non è andata in porto e l’esterno sinistro è rimasto al Toro.

Futuro lontano da Torino

Il suo futuro rimane certo e in estate tornerà in Germania in quanto il Torino ha deciso di non riscattarlo. Ha giocato 9 partite in Serie A con 1 assist e 2 cartellini gialli. D’Aversa lo ha fatto giocare contro Lazio e Milan da subentrato. In campo non ha mai fatto particolarmente male, ma con Baroni non era sbocciato il feeling giusto. Si tratta quindi di un altro giocatore da aggiungere alla lista dei giocatori che hanno deluso presi da Davide Vagnati. L’anno prima era stato preso Borna Sosa.